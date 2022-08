L’homme a des puces implantées dans ses mains pour stocker des données, accéder à la maison et ouvrir une Tesla

WTF ? ! Plusieurs des constructeurs automobiles d’aujourd’hui abandonnent les clés physiques traditionnelles qui accèdent et démarrent les véhicules au profit des applications et de la technologie NFC. C’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui craignent de perdre leurs clés, mais que se passe-t-il si vous avez laissé votre smartphone quelque part ? C’est alors qu’une clé à puce implantée dans votre main serait utile.

Le propriétaire de Tesla, Brandon Dalaly, est un adepte de la biomodification. Il a une puce implantée dans sa main gauche qui est utilisée pour déverrouiller sa maison et également stocker des informations telles que son portefeuille, sa carte de contact, ses informations médicales, sa carte de vaccination Covid et des éléments similaires, écrit Teslarati.

Dalaly a récemment ajouté à sa collection un implant plus grand dans son autre main : le VivoKey Apex, une puce d’élément sécurisé NFC sans contact qui permet des transactions sécurisées et des applets de carte java. Dalaly explique qu’il fait partie d’un groupe bêta d’environ 100 personnes qui les utilisent et que la société à l’origine du composant à 300 $ dispose d’un magasin d’applications où les utilisateurs peuvent installer sans fil les applications sur leurs puces intégrées. La première qu’il a téléchargée était une carte-clé Tesla.

« [T]C’était la première application que j’ai installée dessus parce que j’ai une Tesla, et maintenant je l’utilise comme clé lorsque ma clé Bluetooth tombe en panne ou que je n’ai pas ma carte-clé. Vous utilisez simplement votre main », a déclaré Dalaly.

Les puces sont recouvertes de substances biocompatibles telles que le biopolymère et le bioverre, ce qui leur permet d’être encapsulées par les tissus corporels une fois implantées. Il a fait placer la puce VivoKey Apex dans sa main par un perceur professionnel pour 100 $. Le processus, que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessus (attention : c’est légèrement graphique), est similaire à la façon dont les vétérinaires pucent les chiens.

Ces implants soulèvent souvent des inquiétudes quant à leur vulnérabilité au piratage ou à l’utilisation accidentelle. Mais Dalaly dit que, comme la technologie NFC du téléphone, de tels scénarios sont peu probables et généralement possibles uniquement lorsqu’une personne ou une machine touche presque sa main.

Les implants corporels non médicaux restent un domaine controversé. Il y a beaucoup de réponses négatives sur Twitter à la publication de Dalaly sur ses mods, en particulier de la part de personnes qui ont implanté des dispositifs médicaux par nécessité et non par choix. Il n’est pas non plus la première personne à se faire implanter une clé à puce Tesla dans la main ; plusieurs propriétaires se livrent à cette étrange pratique depuis quelques années maintenant.