Ne manquez pas cet aperçu de Pokémon Scarlet et Pokémon Purple

Au cours de la journée d’hier, la finale du Championnat du Monde Pokémon s’est déroulée à Londres. Ce fut un après-midi très chargé au cours duquel nous avons assisté à une fantastique confrontation entre Eduardo Cunha et Guillermo Castilla. L’événement s’est terminé par la victoire des Portugais sur les Espagnols, bien qu’aucun des deux n’ait facilité la tâche de leur rival. Après le combat, Game Freak a profité du fait que tout le monde était attentif à l’écran pour montrer quelques coups de pinceau supplémentaires sur les nouveaux Pokémon Scarlet et Purple Pokémon.

Une bande-annonce axée sur la compétition

Il se trouve que les deux finalistes de la VGC 2022 sont tous deux originaires de la péninsule ibérique. Nous ne savons pas si Game Freak l’avait préparé ou s’il a profité du fait que les deux prétendants étaient de ‘Paldea’ pour publier quelques informations supplémentaires sur les jeux de nouvelle génération qui sortiront en novembre.

Cette petite remorque a été inhabituelle. Contrairement à d’autres moments, où nous avons appris de nouvelles créatures, villes ou même personnages, cette bande-annonce s’est concentrée sur la compétition. La vidéo commence avec un nouveau Pokémon, Cyclize. Cependant, son introduction n’est rien de plus qu’une excuse pour montrer son nouveau mouvement, Shed Tail. C’est un mouvement axé sur la compétition dans lequel nous pourrons créer un substitut et changer de Pokémon sans le perdre.

D’autre part, deux objets ont également été présentés :

Mirror Herb (herbe miroir). Il est utilisé pour que notre Pokémon copie automatiquement les changements dans les statistiques de l’adversaire. Dans l’exemple, ils le montrent en train de copier Drum, l’un des mouvements de boost les plus redoutés de toute la méta Pokemon.

Dés chargés : les attaques à coups multiples frappent plus de fois.

Voici comment fonctionne la teracristallisation

Ils nous ont également appris dans cette bande-annonce des détails sur le fonctionnement de la teracristallisation. On nous montre un Coalossal qui se transforme en utilisant le nouveau mécanisme. Il reçoit alors une attaque d’eau qui devrait l’assommer en un seul coup. Cependant, l’attaque est non seulement inefficace, mais active sa capacité Steam Engine, maximisant sa vitesse. Dans une certaine mesure, ce que Game Freak a voulu montrer ici, c’est que cette nouvelle mécanique peut aussi être utilisée pour créer des tactiques défensives.

Un autre détail supplémentaire qui nous est montré à propos de la teracristallisation se trouve à la fin de la vidéo, dans laquelle nous voyons un Tyranitar avec un teratype fantôme qui est immunisé contre les attaques de type Fighting. De plus, il peut utiliser une attaque super efficace du même type, résolvant ainsi une autre question qui avait été soulevée concernant la bande-annonce précédente.

Que savons-nous du cyclisme ?

Les fans de Pokémon qui ne sont pas aussi compétitifs se sont retrouvés avec Cyclize, le nouveau Pokémon de type Dragon/Normal vu dans la vidéo. Sa relation avec Koraidon et Miraidon semble évidente, tant par sa conception que par le pneu sur sa poitrine.

L’une des théories les plus intéressantes que nous ayons vues est celle d’AquaticPanic. L’écarlate et le violet marquent les limites du spectre de la lumière visible que les humains voient. Le vert de Cyclize est en plein milieu, donc tout semble indiquer que cette créature évoluera vers l’une des légendaires.

#PokemonScarletViolet Petit détail sympa que je n’ai pas vu beaucoup de gens mentionner concernant Koraidon, Cyclizard et Miraidon. C’est assez clair, c’est censé être un point médian pour les deux légendaires, mais c’est vert car c’est le point médian du spectre lumineux pic.twitter.com/ltZqgY7rqS — AquaticPanic (@AquaPani) 21 août 2022

Et si vous préférez une théorie un peu plus amusante, on vous laisse avec ce joli tweet de Metapod for President, qui explique sa vision de l’émergence de ce Pokémon :