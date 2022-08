La Mega Drive Mini 2 a déjà une date de sortie en Europe avec ces jeux

La deuxième console miniature de SEGA avait confirmé son lancement au Japon et aux États-Unis depuis longtemps, cependant, on ignorait encore quand elle arriverait enfin sur le vieux continent. C’était quelque chose que, compte tenu du succès de la première console, on s’attendait à voir arriver, mais vu le temps qu’ils ont mis pour le confirmer, on s’était presque inquiété. Mais finalement, nous avons déjà le jour de son arrivée en store inscrit sur le calendrier.