Intel prépare le mode Turbo de 350 watts pour les processeurs Raptor Lake haut de gamme

En bref : les GPU de nouvelle génération devraient atteindre de nouveaux sommets en termes de consommation d’énergie, mais il semble que les futurs processeurs Intel ne seront pas trop loin derrière. Team Blue serait en train de préparer un nouveau profil d’overclocking pour les prochains processeurs Raptor Lake de niveau passionné qui permettront plus de performances au prix d’une consommation d’énergie et d’une production de chaleur accrues.

La gamme Raptor Lake d’Intel devrait faire ses débuts en octobre, les premiers modèles étant expédiés plus tard cet automne. Des documents internes divulgués ont confirmé que les nouvelles conceptions de processeurs ne s’éloigneraient pas trop de leurs homologues d’Alder Lake, il s’agit donc probablement de versions raffinées de versions existantes de 12e génération fabriquées sur un nœud de processus Intel 7.

Jusqu’à présent, tous les indices, rumeurs et fuites indiquent que les gains de performances de Raptor Lake seront obtenus grâce à des fréquences et des enveloppes thermiques plus élevées. Récemment, un créateur de contenu technologique chinois populaire a pu mettre la main sur des échantillons de qualification des prochains Intel Core i9-13900KF, Core i7-13700K et Core i5-13600K, et ses conclusions confirment qu’avec un refroidissement et une alimentation adéquats, Les processeurs Raptor Lake peuvent atteindre des vitesses de fréquence impressionnantes.

Le prochain processeur phare d’Intel a pu atteindre un énorme 6,1 GHz en utilisant le refroidissement liquide, et les utilisateurs expérimentés apprécieront sans aucun doute la marge d’overclocking. Cela dit, cela se fait au prix évident d’une efficacité énergétique réduite, qui peut ou non avoir de l’importance pour vous en fonction de votre cas d’utilisation et des prix de l’énergie dans votre région.

Selon la publication hongroise ProHardver (via Omgpu.com), Team Blue teste actuellement un nouveau profil d’overclocking d’usine pour ses prochains processeurs de la série Core i9 de 13e génération. Cela sera possible grâce à une limite de puissance de 350 watts, ce qui est nettement supérieur à la limite de puissance PL2 par défaut de 253 watts.

Lorsque nous avons examiné les processeurs Alder Lake, nous avons constaté que les modèles haut de gamme tels que le Core i9-12900KS étaient non seulement difficiles à garder au frais, mais ne voyaient pas non plus beaucoup d’avantages à des fréquences plus élevées, donc le flambeau sera désormais passé à Raptor. Lake pour extraire plus de performances de ce qui est maintenant une architecture plus mature.

ProHardver écrit le mode 350 watts sur l’exemplaire de qualification Core i9-13900K peut ajouter jusqu’à 15% de meilleures performances, mais vous ne pourrez pas l’utiliser à moins de le coupler avec une carte mère haut de gamme de la série 700 et l’un des meilleurs kits de refroidissement par eau AIO là-bas. Les passionnés pourraient trouver le coût supplémentaire un peu plus difficile à avaler, d’autant plus qu’Intel a confirmé que l’inflation des prix s’appliquera bientôt à ses offres de produits grand public.

Intel n’est pas le seul à augmenter la consommation d’énergie pour extraire plus de performances de son silicium. Les processeurs de la série Ryzen 7000 d’AMD offriront probablement de meilleures performances par watt, mais ils devraient également être plus gourmands en énergie à l’extrémité supérieure. Le socket AM5 accueillera des processeurs avec des TDP allant jusqu’à 170 watts, et la consommation d’énergie réelle dans les charges de travail lourdes peut même aller au-delà de 230 watts.

De plus, AMD a laissé entendre que les processeurs Zen 4 seraient une aubaine pour les amateurs d’overclocking, avec des fonctionnalités spéciales conçues pour tirer le meilleur parti de la mémoire DDR5. Il est parfaitement logique qu’Intel prépare des profils d’overclocking pour les passionnés qui envisagent une mise à niveau vers la plate-forme Raptor Lake.

Cela dit, Intel devrait donner la priorité à la stabilité de la plate-forme et au support logiciel plutôt qu’aux performances brutes. Comme nous l’avons vu avec Alder Lake, les cœurs électroniques ne sont pas vraiment utiles pour les jeux, car ils causent des problèmes de DRM et peuvent même réduire les fréquences d’images. Plus récemment, les problèmes de driver d’Alder Lake ont entraîné une baisse des performances lors de l’utilisation de navigateurs basés sur Chromium tels que Microsoft Edge et Google Chrome, soulignant davantage l’importance d’une optimisation logicielle appropriée.