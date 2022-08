Cette console portable est en fait un téléphone LG dont vous ne vous souviendrez même pas

La fin de LG en tant que fabricant de téléphones portables a été une perte qui nous a finalement tous touchés en tant qu’utilisateurs. La société coréenne fabriquait de très bons mobiles avant qu’on ne commence à les appeler smartphones, et elle a également lancé des terminaux intelligents qui se démarquaient de la concurrence, comme le mythique LG G2, qui avait un design très minimaliste et des fonctionnalités spectaculaires par rapport à son prix. . Cependant, une série de mauvaises décisions ont fini par pousser LG à se retirer du monde des terminaux mobiles. L’un d’eux était le LG Wing, l’un des derniers mobiles qu’ils ont fabriqués, et auquel certains moddeurs ont maintenant trouvé leur place.

L’héritage de LG en tant que fabricant de mobiles

LG a connu ses grands moments en tant que fabricant de téléphones mobiles. Cependant, dans leur dernière étape, il semble qu’ils aient voulu être à l’avant-garde à tout prix. Les derniers terminaux que LG a lancés sur le marché étaient quelque peu bizarres. Les gens n’ont pas compris l’entreprise et les mauvaises ventes ont fini par faire reculer les Coréens. Ils ne se contentaient pas de fabriquer des mobiles bon marché. Ni les smartphones ni les équipements de milieu de gamme pour être les meilleurs du groupe. LG voulait juste être le premier, et le jeu ne s’est pas bien terminé.

Le catalogue de LG regorge de téléphones qui donneraient à parler un par un séparément. Cependant, fin 2020, le LG Wing est devenu l’un des plus controversés. C’était un terminal avec un écran rotatif qu’il n’y avait nulle part où prendre, c’était littéralement une catastrophe au niveau ergonomique. Une proposition très risquée qui serait normalement restée un concept. Mais LG, dans son entêtement à vouloir se démarquer, a fini par le mettre en production.

Les moddeurs ressuscitent le LG Wing

On rigolait beaucoup avec le LG Wing jusqu’à ce que dans le Retro Game Handhelds Discord, Iaozhang surprenne ses collègues avec un projet de console portable réalisé avec le Wing. Iaozhang est connu dans le monde pour être un expert dans l’art de modifier des pièces de quincaillerie. A cette occasion, il a transformé la Wing en console portable en réutilisant l’écran interne de 3,9 pouces avec une résolution de 1080 par 1240 du terminal. Le résultat? Une machine très polyvalente, capable de faire tourner des jeux Android, et aussi un délice pour profiter des émulateurs.

Pour compléter son design, Iaozhang a également créé un boîtier avec son propre clavier. Le rapport d’aspect de l’écran vous permet de jouer aux titres de la Nintendo DS plus confortablement que jamais, bien que le moddeur se soit enregistré montrant toutes sortes de jeux.

Le résultat que vous avez obtenu est un appareil bien fini et de qualité. A tel point qu’on ne peut pas dire qu’il n’ait pas reçu de commandes de personnes prêtes à mettre la main sur son prototype. A l’heure actuelle, le moddeur a réussi à fabriquer pas plus et pas moins de 50 consoles portables basées sur la LG Wing. Si vous souhaitez en obtenir un, nous prévoyons que vous êtes déjà en retard, car toutes les unités ont déjà été réservées et le concepteur de cet appareil particulier ne semble pas avoir l’intention de mettre plus d’unités en vente.