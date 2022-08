Pourquoi Avatar a-t-il disparu de Disney+ ?

Il semble que cela ne l’a pas aidé à battre tous les records. Avatar, le plus grand film de tous les temps, a été supprimé de la plateforme Disney+. Le long-métrage a disparu sans préavis, et c’est étrange, car en cette fin d’année, tout indique qu’on peut enfin aller au cinéma pour voir sa suite. Que s’est-il passé? Est-ce un autre problème de droits ?

Avatar disparaît peu de temps avant la première d’Avatar 2

James Cameron a changé tous les schémas à la fin de l’année 2009, quand Avatar est sorti en salles. Son film a été un succès, et les techniques utilisées, ainsi que la technologie 3D utilisée dans le film, ont marqué un avant et un après dans la manière de faire des films. Bientôt, ils nous ont dit qu’il y aurait plus de films dans cette saga, mais la chose a été reportée à cette année 2022. Avatar : Le sens de l’eau sortira en salles le 16 décembre. Cependant, maintenant que vous étiez sûrement intéressé à rafraîchir votre mémoire, le film original de 2009 a disparu de Disney Plus. Droit d’auteur? Changement de plateforme ? Pas exactement.

Disney retire Avatar pour le ramener au cinéma

Ce qui s’est passé ici n’est qu’un autre coup de maître de Disney. La société de production a décidé de remastériser Avatar et de le ramener en salles le 23 septembre. La réédition d’Avatar dans les salles est quelque chose qui fait l’objet de spéculations depuis longtemps. Parce que? Actuellement, Avatar reste le film le plus rentable de l’histoire, avec un chiffre d’affaires mondial d’environ 2 847 millions de dollars. Et le problème ici, c’est qu’Avengers : Endgame est sur ses talons avec 2,789 millions.

Nous savions que l’un des deux se terminerait par un renouveau, et tout indique qu’Avatar a été celui qui s’est déplacé en premier pour maintenir son leadership. La version remasterisée arrivera quelques mois avant la suite.

Une manœuvre quelque peu controversée

Nous serons tous d’accord pour dire qu’Avatar n’est pas exactement le film que vous devriez voir dans votre salon. Sûrement plus d’un fan attendait ce moment avec impatience, notamment pour revoir le travail en 3D. Cependant, retirer le film de Disney + un mois avant cette réédition est une tactique un peu laide. Certes, le remaster finira par être publié sur Disney+ peu avant l’arrivée d’Avatar 2, mais le débat sera déjà servi.

Actuellement, on sait déjà que la saga Avatar comptera au total cinq films. La troisième partie est prévue pour décembre 2024. Concernant le remastering, James Cameron a parlé du travail qui a été fait sur le matériel original d’Avatar. Selon l’artiste, ils ont repoussé les limites du film en augmentant la fréquence d’images -nous supposons qu’avec des techniques d’intelligence artificielle-, une résolution plus élevée, une meilleure 3D et une amélioration substantielle de la plage dynamique élevée. De plus, de nombreux effets visuels ont été retravaillés pour améliorer encore une expérience déjà brillante à elle seule.