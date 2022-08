Intel Core i9-13900KF (QS) atteindrait 6,1 GHz dans les benchmarks

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un créateur de contenu technologique populaire a récemment acquis un exemplaire de qualification (QS) du processeur Intel Core i9-13900KF et l’a soumis à des tests. Il l’a comparé au processeur équivalent Alder Lake d’Intel, le i9-12900KF, pour montrer les gains de performances que Raptor Lake apportera à la table. Les résultats étaient incroyables, surtout lorsqu’ils étaient overclockés avec un refroidisseur de liquide.

À l’approche du lancement du nouveau processeur Intel Raptor Lake de 13e génération, de plus en plus de références et de fuites se retrouvent en ligne. Récemment, Extreme Player, un créateur de contenu populaire sur le site de médias sociaux chinois Bilibili, a mis la main sur un exemplaire de qualification du processeur phare d’Intel, le Core i9-13900KF.

Extreme Player a testé le nouveau processeur contre les puissants processeurs Alder Lake i9-12900KF d’Intel. Il voulait observer comment le processeur gérait l’overclocking refroidi par liquide. Le processeur a passé un benchmark CPU-Z avec tous les cœurs de performance cadencés à 6,1 GHz.

13900KF QS Refroidisseur d’eau OC P-Core

6.2Ghz All Core peut exécuter CPU-Z

5.8Ghz All Core peut exécuter CB R23 E-Core

5.2Ghz All Core peut exécuter CPU-Z

4.7Ghz All Core peut exécuter CB R23https://t.co/Dv5jab8DtR pic.twitter.com/8WU8zCYW0b — HXL (@9550pro) 18 août 2022

Il a ensuite testé le processeur dans Cinebench, et les résultats ont été stupéfiants. Le processeur a géré un score multicœur Cinebench de 42 790 avec tous les cœurs de performance cadencés à 5,8 GHz, faisant exploser les 26 939 du i9-12900KF hors de l’eau dans les benchmarks multicœurs. Le i9-13900KF refroidi par eau a également marqué plus de 5 000 points de plus que ses scores refroidis par air. Le processeur Raptor Lake a montré une augmentation de 72% par rapport au i9-12900KF dans les scores CPU-Z.

Extreme Player a noté que sur son Asus ROG Maximus Z690 Apex, les cœurs de performance étaient incroyablement stables à 5,8 GHz dans les tests Cinebench, ainsi qu’à 6,1 GHz dans les tests CPU-Z. Les cœurs d’efficacité étaient également stables à 4,7 GHz dans les tests Cinebench tout en fonctionnant à 5,2 GHz de manière stable dans CPU-Z.

Ces tests donnent aux utilisateurs un aperçu de ce à quoi s’attendre de la prochaine génération de processeurs d’Intel, avec des améliorations notables des performances et des vitesses de fréquence potentielles. Cependant, il est juste de prendre ces résultats avec un grain de sel, car il s’agit d’un processeur d’échantillons de qualification, et non d’un processeur officiellement publié pour les consommateurs. Néanmoins, la performance est prometteuse et les consommateurs devraient être enthousiastes et pleins d’espoir.