L’iPhone 14 pourrait être présenté le 7 septembre

Selon Bloomberg, lors du grand événement de septembre, le géant de Cupertino présentera le modèle de base iPhone 14, Pro et Max Space également pour Apple Watch Series 8.

Le 7 septembre, Apple présentera au public la nouvelle série d’iPhone 14. Ce n’est pas une déclaration officielle : Mark Gurman de Bloomberg donne cet aperçu. Selon des sources dénichées par le journaliste, lors du grand événement de septembre, le géant de Cupertino présentera les modèles de base des iPhone 14, Pro et Max, dont la commercialisation est prévue le 16 septembre prochain. Selon plusieurs analystes, ils seront disponibles à un prix plus élevé que les modèles précédents.

Cela vient de deux raisons : la nouvelle série d’iPhone est basée sur le système d’exploitation iOS 16, qui apporte une série d’améliorations et de possibilités de personnalisation pour les applications, les widgets, l’écran de verrouillage et bien plus encore. Une véritable mise à niveau technologique qui implique une augmentation du prix catalogue. La deuxième raison est liée à la situation géopolitique et économique actuelle, qui rend difficile la recherche de ressources pour la production de masse d’appareils électroniques. Au cours des derniers mois, Apple a dû faire face à la suspension de la production de ses appareils en Chine, en raison du confinement imposé à Zhengzhou, qui est la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde, et à Shenzen. Pour cette raison, le géant de Cupertino est intéressé à étendre la production au Vietnam, afin d’être moins dépendant des usines chinoises.

L’événement d’Apple du 7 septembre 2022 ne sera pas exclusivement dédié aux iPhones. Selon ce que Gurman a rapporté, il y aura également de la place pour Apple Watch Series 8, dont les modèles haut de gamme auront un affichage amélioré. Des attentes également pour certaines nouvelles fonctions annoncées ces derniers mois, comme la possibilité de mesurer la température corporelle directement avec la smartwatch. Même si Gurman est une voix de confiance dans le secteur de la technologie, nous devons attendre encore quelques semaines pour voir ces rumeurs confirmées et avoir une idée plus claire de l’avenir d’Apple.