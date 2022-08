Windows 10 build 19044.1947 protège mieux contre les ransomwares

On pourrait penser que Microsoft a oublié Windows 10 avec la sortie de Windows 11. Cependant, il a publié Windows 10 21H2 Build 19044.1947 sur le canal Release Preview pour Windows 10 version 21H2 Insiders avec des améliorations intéressantes.

La sécurité de Windows 10 s’améliore dans la Build 19044.1947

Il s’agit d’une mise à jour non liée à la sécurité, sous le nom KB5016688, qui apporte deux nouvelles fonctionnalités à usage professionnel. La première est que Microsoft a « amélioré » Defender pour Endpoint pour « mieux identifier et intercepter les ransomwares et les attaques avancées »selon votre message.

La seconde est que les administrateurs informatiques peuvent désormais ajouter à distance des langues et des fonctionnalités liées aux langues. Ainsi que la gestion des scénarios de langue dans les administrateurs de terminaux.

Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a introduit des capacités améliorées de détection et d’interception des ransomwares dans Defender pour Endpoint. Cela est venu dans l’aperçu de Windows 11 Beta Channel, mais n’a pas expliqué quels étaient les changements spécifiques.

Le 28 juillet, Microsoft a publié la première préversion de Windows 10 22H2. Il s’agit de la prochaine mise à jour de fonctionnalités pour Windows 10 dans le canal Release Preview. Cependant, Microsoft n’a pas encore détaillé quelles nouvelles fonctionnalités ou correctifs seront dans Windows 10 22H2 ; il n’a pas non plus indiqué quand s’attendre à Windows 10 22H2.

Microsoft a indiqué que Windows 10 build 22H2 est « axé sur la validation des technologies de service » et que « a un ensemble de fonctionnalités de gamme et partagera plus de détails sur cette mise à jour plus tard cette année. »

La nouvelle version de Windows 10 21H2 pour le canal Release Preview inclut des correctifs qui corrigent les bugs affectant Microsoft Edge en mode IE, l’échec de l’activation de l’abonnement, l’échec de l’installation du jeu, les applications Office virtualisées App-V, les échecs de certificat Windows Hello Entreprise, les problèmes de performances de BitLocker et une condition de concurrence qui empêche le service de sous-système de l’autorité de sécurité locale (LSASS) de fonctionner sur les contrôleurs de domaine Active Directory.