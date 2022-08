Adidas annonce des écouteurs à énergie solaire avec 80 heures d’autonomie

En un mot : Adidas a annoncé une paire d’écouteurs sans fil à énergie solaire avec jusqu’à 80 heures d’autonomie. L’Adidas RPT-02 SOL utilise la technologie de cellule solaire Powerfoyle d’Exeger sur le haut du bandeau, qui peut convertir toutes les formes de lumière en énergie. Cela indique qu’ils peuvent être chargés en continu à l’extérieur via la lumière naturelle ou à l’intérieur avec de la lumière artificielle.

Le bandeau de collecte de lumière comporte également un indicateur pour aider à détecter la source de lumière la plus puissante pour générer la charge la plus puissante.

Les boîtiers supra-auriculaires contiennent des drivers dynamiques de 45 mm avec une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz et se connectent sans fil via Bluetooth 5.2 avec une portée allant jusqu’à 33 pieds. Un bouton de commande à cinq positions gère le couplage et la mise sous/hors tension ainsi que les commandes musicales de base, mais vous souhaiterez coupler le casque avec l’application mobile Adidas pour un contrôle maximal. Un microphone intégré permet l’interaction de l’assistant vocal.

Les écouteurs sont classés IPX4 contre les éclaboussures de liquides et sont disponibles dans des coloris gris ou jaunes. Adidas note que 51% des écouteurs contiennent du plastique, dont 87% sont recyclés. De plus, le bandeau intérieur et les coussinets d’oreille sont amovibles et lavables, ce qui indique que les odeurs ne devraient pas être un problème tant que vous les gardez propres.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, Adidas affirme que les canettes peuvent offrir jusqu’à 80 heures de lecture une fois les lumières éteintes. Lorsqu’il est exposé à la lumière, vous pouvez vous rapprocher d’un temps de jeu illimité (en fonction des conditions d’éclairage, bien sûr). Le changement filaire se fait via USB-C, avec une charge complète prenant environ deux heures.

Les écouteurs sans fil Adidas RPT-02 SOL sont disponibles en pré-commande au prix de 229 $ et expédiés le 24 août.

Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus haut de gamme, le nouveau casque sans fil Momentum 4 de Sennheiser pourrait valoir le coup d’œil. Les boîtiers supra-auriculaires n’offrent que 60 heures d’autonomie, mais prennent en charge une charge rapide et sont livrés avec un étui de transport pratique contenant quelques accessoires supplémentaires. Ils vous coûteront environ 120 $ de plus que les canettes Adidas.