La mise à jour des fonctionnalités de Windows 11 22H2 pourrait arriver le 20 septembre

Quelque chose à espérer : la prochaine version majeure de Microsoft pour Windows 11 était prévue pour le second semestre de cette année. Maintenant, il semble que la version 22H2 soit dans environ un mois, avec plusieurs nouvelles fonctionnalités et modifications qui ont été testées dans les versions Insider. Alors que certains composants Windows tels que le menu Démarrer, le gestionnaire de tâches et la barre des tâches devraient recevoir des améliorations utiles avec la version 22H2 en septembre, Microsoft devrait déployer d’autres améliorations dans le cadre de sa fonctionnalité « Moments » plus tard cette année.

La première mise à jour majeure des fonctionnalités de Windows 11 arrive apparemment le mois prochain. Selon Zac Bowden de Windows Central, il y a près d’une douzaine de nouveaux ajouts et changements notables qui seront accompagnés de nombreuses améliorations sous le capot et de corrections de bugs.

Dans certains domaines, comme le menu Démarrer et la barre des tâches, Microsoft met enfin Windows 11 au niveau de l’expérience Windows 10. Par exemple, la mise à jour 22H2 permettra aux utilisateurs de créer des dossiers d’applications dans le menu Démarrer, ainsi que d’ajuster le nombre d’applications épinglées pour une flexibilité supplémentaire.

La barre des tâches, quant à elle, bénéficiera enfin du prise en charge du glisser-déposer de fichiers. Certaines de ces fonctionnalités faisaient déjà partie des versions de Windows 11 Insider publiées il y a plusieurs mois, mais seront bientôt rendues généralement disponibles.

Le gestionnaire de tâches repensé et sans onglet que nous avons vu plus tôt cette année arrive également dans cette version. Pendant ce temps, l’application Paramètres gagne quelques pages supplémentaires, y compris une page de compte Microsoft sous Comptes et une section Sécurité familiale avec une application Web dédiée à la gestion des appareils ménagers.

En ce qui concerne l’explorateur de fichiers Windows, la mise à jour des fonctionnalités 22H2 apportera une interface utilisateur de navigation dans la barre latérale mise à jour, une intégration OneDrive plus riche et la possibilité d’épingler des fichiers sous Accès rapide.

Cependant, il semble que l’interface à onglets très attendue de l’explorateur de fichiers ne sera probablement pas incluse dans cette version et arrivera plus tard cette année dans le cadre de la suppression des fonctionnalités « Moments » de Microsoft. Ce dernier devrait également apporter des actions suggérées à Windows 11, une nouvelle fonctionnalité pratique qui affichera un petit ensemble d’options lors de la copie d’une date/numéro de téléphone pour effectuer des actions telles que la création d’une entrée de calendrier ou le stockage d’informations de contact.

La mise à jour 22H2 apportera également des améliorations mineures de la qualité de vie à Windows 11. De nouveaux gestes pour le mode tablette permettront aux utilisateurs de minimiser une application avec un balayage à trois doigts ou de basculer entre les applications en faisant glisser trois doigts vers la gauche/droite. Le menu Démarrer sera accessible via un balayage vers le haut depuis le bas, tandis qu’un balayage depuis le coin droit fera apparaître les paramètres rapides. On dit que ces actions ont des animations fluides pour une réactivité tactile accrue.

De plus, Windows Shell supprimera également les interfaces utilisateur / menus hérités pour les interfaces modernes dans davantage de domaines du système d’exploitation, y compris les indicateurs matériels minimalistes, aux coins arrondis et légèrement controversés pour le volume et la luminosité. Microsoft rend également les mises en page instantanées plus accessibles en faisant apparaître le menu en haut de l’écran lors du déplacement d’une application. Actuellement, le menu instantané n’apparaît que lorsque vous placez le curseur sur le bouton d’agrandissement d’une application.

En plus de l’application Family Safety susmentionnée, Windows 11 22H2 installera également Clipchamp, une application de montage vidéo basée sur le Web pour une utilisation occasionnelle. Cette mise à jour de fonctionnalité devrait arriver le 20 septembre, bien que Microsoft la déploiera probablement progressivement sur les appareils pris en charge.