Xiaomi aura également son propre robot bipède, il s’appelle CyberOne

CyberOne de Xiaomi pèse 52 kg et mesure 177 cm. Il est également capable d’atteindre une vitesse maximale de 3,6 km/h et est livré avec des gants qui lui permettent d’effectuer divers mouvements avec ses mains.

La société technologique chinoise Xiaomi a dévoilé un prototype de robot bipède : CyberOne. Il a été présenté la semaine dernière à travers une courte démo dans laquelle on peut voir l’élégant robot marcher sur scène. Très peu par rapport aux prototypes en cours de développement dans les universités et les centres de recherche, mais qui représente une étape importante pour comprendre à quoi s’attendre de la robotique développée par des entreprises non spécialisées. Ce discours inclut également le robot bipède de Tesla, Optimus, qui selon les prévisions sera présenté le 30 septembre 2022.

Pour en revenir au CyberOne de Xiaomi, il pèse 52 kg et mesure 177 cm. Il est également capable d’atteindre une vitesse maximale de 3,6 km/h – légèrement inférieure à l’allure moyenne d’une personne de 4 km/h – et est livré avec des gants qui lui permettent d’effectuer divers mouvements de la main. Quant à la navigation, CyberOne repose sur un système de vision artificielle capable de détecter la profondeur à des distances allant jusqu’à huit mètres. Xiaomi affirme que le robot peut également « percevoir » les émotions humaines mais n’a pas expliqué comment. Il s’agit probablement d’un système d’intelligence artificielle (IA) utile pour analyser et reconnaître les expressions faciales. Sur ce point, cependant, il y a un peu de scepticisme, car les experts en robotique disent que les IA utilisées pour la reconnaissance des émotions ne reposent peut-être pas sur des bases scientifiques, ce qui a poussé Microsoft par exemple à renoncer à les produire.

Tout est très beau sur le papier, mais déjà d’après les vidéos publiées par Xiaomi CyberOne, cela semble limité. Pendant ce temps, s’il tombe, il est incapable de se relever. De plus, comparé aux concurrents bipèdes de Boston Dynamics, il apparaît bien moins performant, tant en termes de mobilité que de perception et de traitement. Le seul aspect vraiment réussi semble être le design, très élégant. À ce stade, cependant, une question se pose spontanément : pourquoi l’entreprise chinoise développe-t-elle un robot ? Dans un communiqué de presse, Xiaomi décrit CyberOne comme un « symbole du dévouement de Xiaomi à l’incubation d’un écosystème technologique » et déclare que travailler sur le robot « créera plus de scénarios d’application dans d’autres domaines ». En d’autres termes, pour James Vincent de The Verge, CyberOne est une expérience marketing ainsi qu’un outil pour des efforts de recherche et développement plus importants.

L’Optimus de Tesla, en revanche, a d’autres ambitions : ce sera un robot majordome, du moins selon Elon Musk. L’année dernière, l’homme le plus riche du monde a affirmé qu’Optimus serait capable d’exécuter des commandes complexes comme « Veuillez vous rendre dans un magasin et apportez-moi les courses suivantes ». Le but est d’empêcher les gens de faire des actions répétitives, ennuyeuses et dangereuses. Cependant, comme cela arrive souvent, les objectifs d’Elon Musk vont au-delà des possibilités réelles : il est pour l’instant impossible d’émettre l’hypothèse d’un lancement à court terme sur le marché d’un robot à usage général. De ce point de vue, pour des journalistes spécialisés tels que James Vincent ou Evan Ackerman de l’IEEE Spectrum précités, l’honnêteté de Xiaomi est plus appréciable que le récit sensationnaliste de Musk.