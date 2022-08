Tencent affiche la toute première baisse de revenus et se tourne vers les marchés étrangers alors que la répression des jeux en Chine se poursuit

Dans le contexte : le géant chinois de la technologie Tencent ne connaît pas les meilleurs moments en ce moment. Bon nombre de ses problèmes découlent des réglementations strictes de son pays d’origine en matière d’octroi de licences de jeux vidéo – l’entreprise n’a pas été en mesure d’en obtenir une depuis 14 mois. La situation a vu le Tencent afficher sa toute première baisse de revenus, et il se concentre désormais davantage sur les marchés étrangers.

Tencent a manqué à la fois les prévisions de revenus et de bénéfices dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre, les revenus ayant chuté de 3 % en glissement annuel pour atteindre 19,78 milliards de dollars. Il a blâmé les perturbations causées par la politique chinoise Covid Zero et les réglementations strictes en matière de jeu.

Le South China Morning Post rapporte que la Tencent Game Developers Conference a vu la société mettre en évidence les opportunités d’expansion sur les marchés étrangers pour ses propres jeux et ceux d’autres développeurs chinois, le Moyen-Orient, l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est étant désignés comme des marchés en croissance.

L’industrie du jeu en Chine est l’une des plus réglementées au monde. Avril a vu la première licence ISBN – nécessaire aux développeurs pour publier des jeux sur le continent – accordée depuis juillet de l’année dernière, mais Tencent et NetEase n’ont toujours pas reçu de licences pour leurs titres mobiles ou PC en 2022. Le ralentissement a vu la vidéo de la Chine Le marché du jeu a chuté de 1,8 % au premier semestre de l’année, le nombre de joueurs ayant diminué de près d’un million pour atteindre 665,69 millions.

La Chine limite également le temps que les moins de 18 ans peuvent jouer à des jeux en ligne, un passe-temps qu’elle appelait autrefois « l’opium spirituel ». Les mineurs avaient auparavant droit à une heure et demie encore dure en semaine et à trois heures les jours fériés et les week-ends. Cela a été changé l’année dernière à seulement une heure, entre 20 heures et 21 heures, heure locale, les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés. Tencent a récemment dû réfuter publiquement une rumeur selon laquelle les restrictions seraient assouplies pendant les vacances d’été lorsque les enfants ne sont pas à l’école.

Nous avons récemment signalé que Tencent avait perdu plus de capitalisation boursière cette année que toute autre entreprise dans le monde. Son action a baissé de 60 % depuis février 2022, faisant chuter la valeur de 564,1 milliards de dollars. Un autre géant chinois, Alibaba, était deuxième sur la liste avec une perte de capitalisation boursière de 494 milliards de dollars, suivi de Meta avec une baisse de 302 milliards de dollars.

Tencent détient des participations dans de nombreuses grandes sociétés de jeux, y compris la propriété à 100% de Riot Games, Sumo Group, et plus encore. Il a également des participations dans de nombreux autres ; Epic Games, Supercell et Ubisoft, pour n’en nommer que quelques-uns. Ses revenus de jeux vidéo internationaux ont diminué de 1 % à 1,58 milliard de dollars au deuxième trimestre, tandis que les revenus de jeux nationaux ont chuté du même pourcentage.