La version 22H2 de Windows 11 arriverait le 20 septembre

La version 22H2 de Windows 11 est la première mise à jour majeure de Windows 11. Ce sera un grand pas en avant par rapport à la première version et, selon Zac Bowden de Windows Central, elle arrivera le 20 septembre (presque un an après son lancement).

Windows 11 version 22H2 : le compte à rebours commence

Nous testons Windows 11 version 22H2 depuis de nombreux mois maintenant sur les canaux Windows Insider Dev et Beta. Il s’agit d’une excellente mise à jour en raison du grand nombre de bugs qu’elle corrige et de ses nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles nous pouvons souligner :

Faites glisser et déposez des fichiers dans la barre des tâches.

Onglets dans l’explorateur de fichiers.

Améliorations des performances dans l’effet acrylique, dans le changement entre les thèmes et dans l’explorateur de fichiers.

Refonte du gestionnaire de tâches, y compris un nouveau thème sombre.

Dossiers d’application dans le menu Démarrer.

Nouveaux gestes et animations pour les utilisateurs tactiles.

De plus, comme le souligne Bowden, la première petite mise à jour de Windows 11 version 22H2 arriverait en octobre dans le cadre de ce que Microsoft a appelé « Moments ». Les « moments » sont de petites mises à jour qui incluent de nouvelles fonctionnalités que Microsoft publiera au fil des mois pendant la durée de vie d’une version majeure de Windows 11 (dans ce cas, 22H2).

La nouvelle stratégie de Microsoft avec les mises à jour est la suivante : une mise à jour majeure tous les trois ans et des mises à jour « Moments » entre les deux avec de nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs et des améliorations de sécurité. La plupart des gens pensent que Microsoft est sur la bonne voie et que cela conduira à une plus grande stabilité avec différentes versions du système d’exploitation. Qu’est-ce que tu penses? On vous lit dans les commentaires !