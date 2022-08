Das Keyboard lance MacTigr, un clavier mécanique dédié pour Mac

En un mot : Das Keyboard a annoncé un clavier mécanique dédié conçu spécifiquement pour le Mac. Le MacTigr est composé d’un monocoque en aluminium gris bronze avec un dessus en acier inoxydable noir mat qui devrait se combiner pour une planche très rigide. Il présente une disposition améliorée à 105 touches avec des touches de commande et d’option, des commutateurs mécaniques rouges Cherry MX low-profile linéaires conçus pour résister à 100 millions de frappes et des touches PBT à double coup low-profile.

Selon le site Web de Cherry MX, le rouge low-profile est 35% moins profond que le rouge MX d’origine. Il a une pré-course de 1,2 mm, une course totale de 3,2 mm et une force d’activation requise de 45 cN, et utilise des ressorts en aluminium avec des contacts en alliage d’or. Son toucher linéaire est décrit comme doux, lisse et silencieux.

Le clavier comprend également un concentrateur USB-C avec deux ports pour un transfert et un chargement rapides des données, des commandes multimédias dédiées, une molette de contrôle du volume et un bouton de veille. Full-NKRO rend également la carte idéale pour les jeux. Il mesure 17,6 pouces (longueur) x 5,0 pouces (largeur) x 1,06 pouces (hauteur) et pèse 2,43 livres. Quatre pieds en caoutchouc maintiennent le tableau immobile sur votre bureau, mais ils ne sont pas réglables.

Juli Clover de MacRumors a récemment essayé le MacTigr et a découvert que même s’il est plus silencieux en ce qui concerne les claviers mécaniques, il est loin d’être une carte totalement silencieuse. Un temps de rebond court combiné à ses 3,2 mm de course a entraîné une frappe rapide, bien que Clover ait déclaré que les touches étaient un peu molles plutôt que cliquables.

Le tableau n’inclut pas d’extras comme l’éclairage RVB et la connectivité sans fil, donc si ces équipements sont importants, vous voudrez peut-être chercher ailleurs. Les pieds non réglables pourraient également prendre un certain temps pour s’habituer, surtout si vous êtes habitué à taper sur une légère inclinaison, mais cela pourrait être résolu à la maison sans trop d’effort.

Le clavier mécanique de référence Das Keyboard MacTigr est disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui au prix de 219 $ et est couvert par une garantie limitée d’un an.