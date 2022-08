Ce mod transforme le légendaire jeu Simpsons en un jeu Futurama

The Simpsons : Hit and Run fait partie de ces vieux titres qui ont encore du succès aujourd’hui. Il est sorti en 2003 comme une sorte de parodie de Grand Theft Auto III. A l’époque, le titre se vendait relativement bien et recevait de très bonnes critiques. Cependant, le temps a permis à The Simpsons: Hit and Run d’acquérir la renommée qu’il mérite vraiment. Beaucoup n’arrêtent pas de demander un remake de ce jeu, tandis que d’autres se permettent de le transformer à base de mods.

Le jeu de voyou des Simpson aura désormais une version Futurama

Il y a quelques années, Internet était rempli de tweets et de vidéos avec une comparaison douloureuse entre The Simpsons: Hit and Run et CyberPunk 2077. Les vidéos montraient comment le jeu de personnages de Matt Groening battait CD Projekt RED dans certains aspects, comme la police. poursuites. Et c’est que, bien que près de deux décennies se soient écoulées depuis le lancement de ce jeu, on peut dire que le bac à sable est en excellente santé.

La communauté des moddeurs a également voulu rendre son petit hommage au titre, et une équipe est en train de concevoir Futurama : Hit and Run. Il s’agit d’une refonte complète du jeu qui a dû demander des centaines d’heures de travail. Tous les personnages ont été remplacés pour remplacer Frye, Bender, le Dr Zoidberg, Amy Wong, etc. Il reste encore beaucoup à faire, mais l’équipe a annoncé qu’elle avait également l’intention d’ajouter la musique originale de la série télévisée et les doubleurs des personnages.

Un mod qui ne sera pas facile à jouer

Comme d’habitude dans les mods, il sera nécessaire d’avoir installé le jeu original de The Simpsons : Hit and Run pour que cette modification fonctionne. Et c’est là que les problèmes commencent.

Bien que ce titre soit sorti sur plusieurs plateformes, dont PlayStation 2 et Nintendo GameCube, le mod ne peut être appliqué qu’à sa version PC, qui a cessé d’être distribuée il y a de nombreuses années. Pour jouer à ce mod « légalement », vous devrez posséder une copie originale du jeu. Et pour sûr, il sera assez difficile d’attraper le disque.

Apparemment, la Donut Team assure que ce mod sera disponible dans les prochaines semaines. Ils n’ont pas donné de jour exact pour le lancement, mais on estime qu’il pourra être joué en septembre prochain. Depuis le site Web de cette équipe, vous pouvez consulter certains des modèles qu’ils ont utilisés pour modifier le jeu, ainsi que des actualités, des mises à jour et d’autres détails. C’est également le site Web qui doit être utilisé pour télécharger le lanceur du jeu une fois la version finale du mod téléchargée.

Tout indique que ce ne sera pas le dernier mod que nous verrons

Comme nous l’avons dit, ces dernières années, l’intérêt pour The Simpsons: Hit and Run est revenu. En fait, il y a environ un mois, un autre moddeur a mis en ligne une vidéo sur Internet dans laquelle il avait réussi à recréer le premier niveau du jeu à l’aide d’Unreal Engine 5. Allez, il y a de nombreuses raisons pour un remake de ce titre fantastique à être libéré.