À l’avenir, les iPhone afficheront plus de publicités : la décision de Tim Cook

Selon Mark Gurman, correspondant technologique de Bloomberg, la décision d’Apple investira d’abord dans l’App Store, qui hébergera davantage de publicités.

Lors de la dernière conférence des investisseurs, Apple a annoncé vouloir se concentrer encore plus sur les publicités. Cela a été rapporté par Tim Cook lui-même, confiant quant au potentiel de gain du secteur de la publicité. Selon les prévisions du chef de la publicité d’Apple, Todd Teresi, le chiffre d’affaires de sa division, actuellement à 4 milliards de dollars, va doubler dans les années à venir. Une excellente nouvelle pour le géant technologique de Cupertino, un peu moins pour les utilisateurs d’iPhone, qui seront bientôt contraints de visionner davantage de publicités.

Selon ce qui a été rapporté par Mark Gurman, le correspondant technologique de Bloomberg, la décision d’Apple investira d’abord dans l’App Store, qui hébergera un plus grand nombre de publicités, notamment dans la section « Aujourd’hui » et dans les pages d’applications développées par des tiers. . . Selon Gurman, les cartes d’Apple seront également mises à jour pour afficher des publicités dans son interface de recherche. Il en va de même pour Apple Podcast. En général, iOS deviendra de plus en plus financé par la publicité. Il n’est pas exclu que ces mises à jour affectent également iPadOS, le système d’exploitation utilisé par les iPad.

Un choix qui, à première vue, semble aller à l’encontre de la politique entreprise par Apple pour la protection de la vie privée de ses utilisateurs, qui comprend des fonctionnalités spécifiques telles que le « Lockdown » et d’autres plus génériques telles que les options de transparence pour l’application. suivi. . Cependant, le géant de la technologie affirme que son système publicitaire ne sera pas lié à des applications ou à des sites Web appartenant à d’autres sociétés.

On ne sait pas encore quand ces changements arriveront sur les iPhones et les appareils iOS ou pourquoi Tim Cook a décidé de s’engager dans cette voie. Non seulement cela risque de susciter un profond mécontentement parmi les clients d’Apple, mais actuellement, l’industrie de la publicité à travers les flux sociaux et les interfaces semble être aléatoire.