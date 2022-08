Préparez la rentrée avec ce PC portable avec Windows 11 à moins de 200 euros

Acer Aspire 1 : un ordinateur portable d’entrée de gamme idéal pour la rentrée

Si vous recherchez un ordinateur portable léger avec une bonne autonomie et un petit prix pour vos enfants, cet ordinateur portable basique d’Acer peut être une excellente solution :

Spécifications techniques

L’Acer Aspire 1 A114-33 est un ordinateur portable basique pour les tâches bureautiques et les informations sur Internet via un navigateur. Il dispose d’un processeur Intel Celeron N4500, un processeur bien connu pour offrir des performances décentes dans les ordinateurs à faible coût et pour ses graphiques intégrés. Le portable est accompagné de 4 Go de mémoire vive et d’un disque dur de 64 Go au format eMMC.

En général, il s’agit d’un ordinateur portable assez simple, mais solide et avec un bon nombre de ports pour ajouter des périphériques. L’ordinateur a un poids total d’environ 1,4 kilos et a Windows 11 comme système d’exploitation. Le système est livré dans sa variante Windows 11 Home S, préparé pour que les applications ne puissent pas être installées depuis l’extérieur de la boutique Microsoft. Ceci est intéressant à la fois pour éviter les virus et autres types de logiciels malveillants, et pour un contrôle parental pur. En général, la boutique officielle Microsoft propose dans son catalogue une grande variété d’applications gratuites qui peuvent être téléchargées sur l’ordinateur sans jamais rien manquer.

Écran HD 14 pouces et bonne connectique

Les enfants peuvent être un peu rudes sur les bords en matière de technologie, et cet ordinateur est doté de matériaux suffisamment résistants pour encaisser l’effort. Leurs lunettes sont minces, mais elles laissent un peu d’espace jusqu’au panneau, ce qui peut empêcher le panneau de se briser en cas de choc imprudent. Le panneau mesure environ 14 pouces et a une résolution HD.

Concernant les ports et la connectique, on peut dire que cet Acer Aspire 1 est bien servi. L’ordinateur portable dispose d’un total de trois ports USB (deux 3.2 et un 2.0 supplémentaire sur la droite pour connecter une souris). L’équipement dispose d’une sortie HDMI au cas où il serait nécessaire à tout moment de connecter l’ordinateur portable à un moniteur, un téléviseur ou même un projecteur. Il dispose également d’un emplacement Ethernet pour brancher un câble RJ-45, ainsi que de la prise casque classique.

Proposé à 199 euros

Rien qu’aujourd’hui, vous pouvez vous procurer cet ordinateur portable 14 pouces pour 199 euros, une remise considérable par rapport au prix précédent sur Amazon. Dans d’autres stores, cet équipement peut être trouvé à presque le double du prix, c’est donc une très bonne offre.

Le lien vers Amazon France qui apparaît dans cet article est un lien d’affiliation. La sortie peut recevoir une petite commission si un achat est effectué par son intermédiaire. Cela n’affectera pas le prix que vous payez pour le produit. La décision d’inclure le lien est prise sur la base de critères éditoriaux et sans répondre à aucune demande des marques mentionnées.