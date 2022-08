Marvel et FIFA se serrent la main dans FUT 23 : ce sont les cartes Héros confirmées

Les FIFA Ultimate Team Heroes sont nés pour se souvenir des joueurs qui ont marqué une époque. Un hommage aux footballeurs qui ont marqué l’histoire du beau jeu. Dans ces cartes, les footballeurs étaient présentés comme d’authentiques super-héros, avec des tenues très exagérées et des détails qui représentent leurs meilleurs moments. Après le succès de la dernière édition, Marvel ne voulait pas manquer l’opportunité de faire partie du jeu de football le plus réussi au monde. Pour cette raison, une collaboration avec FIFA 23 vient d’être présentée qui sera totalement inoubliable.

Les héros FUT deviennent des super héros

FIFA 23 sera mis en vente le vendredi 30 septembre prochain. Petit à petit, ces jours-ci, nous connaissons de nombreux détails que ce nouvel opus du jeu vidéo aura. La véritable surprise de cette édition sont les nouvelles cartes FUT Heroes, qui seront de retour, uniquement avec des illustrations Marvel.

FUT Heroes est un type de carte spéciale FIFA Ultimate Team qui a été introduite dans FIFA 22. Ils présentaient des joueurs mythiques, avec des illustrations spéciales. A cette occasion, l’idée restera, mais les dessins seront courtoisie de Marvel, qui n’a pas manqué l’occasion de signer une collaboration avec EA Sports. L’accord ne se limite pas seulement à FUT23, car des balles et d’autres articles de merchandising seront également publiés, ce qui reste à confirmer.

Quels joueurs feront partie de FUT23 Heroes x Marvel ?

Pour l’instant, 5 joueurs ont été publiés sur le site officiel d’Electronic Arts. Le set final aura un total de 21 cartes. Tous les joueurs sélectionnés verront leur illustration liée à un moment donné de leur carrière en tant qu’internationaux.

Landon Donovan – Le Brave

Les États-Unis ne se distinguent pas particulièrement pour le football, mais Electronic Arts a voulu rendre hommage à ce milieu de terrain. Dans son pays, on l’appelait « Captain America », donc Marvel n’a pas eu beaucoup de mal à représenter ce que la presse considère comme l’un des meilleurs joueurs américains de l’histoire.

Ricardo Carvalho – L’Anticipateur

Ce mythique défenseur central portugais était la terreur de nombreux attaquants. Il a eu une carrière incroyable à Porto et plus tard à Chelsea.

Claudio Marchisio – Le Principino

Le milieu de terrain italien était surnommé « Le Petit Prince ». Il s’est adapté à toutes les situations et a su s’adapter à toutes les équipes et à toutes les situations.

Yaya Touré – La Citadelle

Celui de Côte d’Ivoire a eu plusieurs noms, étant « Le roi de l’Afrique » l’un des plus notoires. Sa carrière de footballeur a été très prolifique, via Monaco, Barcelone et Manchester City. Beaucoup le considèrent comme un héros à la fois pour ses exploits et pour ne pas avoir jeté l’éponge dans les moments les plus difficiles de sa vie personnelle.

Park Ji-Sung – Cœur de tigre

Ce sud-coréen faisait partie des 11 premiers joueurs qui nous ont injustement éliminés ce fatidique 22 juin 2022 lors de la Coupe du monde qu’il disputait à domicile. Il avait beaucoup de surnoms, « Duracell » étant l’un des plus attachants. Il a participé à trois Coupes du monde. Après sa première étape en tant qu’international, il a été signé par le PSV Eindhoven. Plus tard, il a été transféré à Manchester United et a pris sa retraite dans l’équipe des Pays-Bas.