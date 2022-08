Android 13 est désormais disponible pour les téléphones Google Pixel

Avant-gardiste : après des mois de versions bêta et d’aperçus, Google a commencé à proposer la version publique d’Android 13 aux utilisateurs de téléphones Pixel. Le nouveau système d’exploitation mobile met à jour de manière significative la personnalisation visuelle et la sécurité tout en améliorant l’interaction entre les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables.

À partir d’aujourd’hui, Android 13 est disponible pour les propriétaires de téléphones Google Pixel 6, 6a, 6 Pro, 5, 5a, 4 XL et 4a. Le nouveau système d’exploitation devrait arriver plus tard cette année sur les téléphones d’autres gammes, notamment Samsung Galaxy, Asus, HMD/Nokia, iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo et Xiaomi.

L’une des principales fonctionnalités de confidentialité d’Android 13 ajoute la possibilité de définir précisément les photos, vidéos et fichiers audio auxquels les applications peuvent accéder. Avant ce changement, les utilisateurs ne pouvaient accorder ou refuser aux applications qu’un accès général à tous les fichiers multimédias d’un appareil. Le changement devrait aider les utilisateurs à partager des médias sans exposer potentiellement des fichiers contenant des informations sensibles.

Le presse-papiers est un autre domaine où Android 13 est plus prudent avec les informations privées. Une fois que les utilisateurs ont copié des éléments tels que des adresses e-mail, des mots de passe ou des numéros de téléphone, le système les supprime du presse-papiers après un certain temps. La mesure peut protéger les données sensibles des applications potentiellement malveillantes ou des accidents de copier-coller.

Les utilisateurs auront également plus de contrôle sur les notifications. Lorsque vous téléchargez une nouvelle application pour la première fois, elle ne pourra pas envoyer de notifications tant que vous ne l’aurez pas explicitement autorisé. Ce contrôle de sécurité supplémentaire pourrait empêcher les applications d’utilisateurs ennuyeux et potentiellement combattre les applications frauduleuses qui utilisent les notifications comme vecteur d’attaque pour pirater les téléphones.

Outre les améliorations de sécurité, Android 13 améliore la façon dont les téléphones peuvent fonctionner avec les tablettes et les Chromebooks. Par exemple, les messages des applications de chat peuvent être diffusés d’un téléphone vers un Chromebook. Bientôt, les appareils exécutant Android 13 pourront coller du texte et des médias copiés sur tout appareil exécutant Android 6 ou version ultérieure.

Les nouvelles fonctionnalités de personnalisation d’Android 13 incluent un nouveau fond d’écran, une icône d’application et des options de langue. Les utilisateurs multilingues peuvent modifier les paramètres de langue pour chaque application, indépendamment de la langue par défaut du système. Android 13 peut également synchroniser visuellement le fond d’écran, les icônes d’application et les lecteurs multimédias.

Le dernier système d’exploitation de Google comprend également diverses mises à jour plus petites. Android 13 reconnaît un stylet et le doigt d’un utilisateur comme des périphériques d’entrée distincts pour les rendre plus précis. Lorsque la mise à jour arrivera sur les tablettes, elle permettra aux utilisateurs de glisser-déposer n’importe quelle application en mode écran partagé pour un multitâche amélioré. Android 13 réduit également la latence audio Bluetooth.