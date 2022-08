Laissez-les tout nettoyer : Robots avec système d’auto-vidange

Bien sûr, ces modèles sont généralement moins économiques, mais à long terme, ils sont beaucoup plus intéressants. En effet, si vous cherchez des informations pour acheter votre premier robot aspirateur, nous vous conseillons de vous en procurer un qui possède cette fonction.

Que dois-je considérer avant d’acheter un robot nettoyeur à vidange automatique ?

Capacité du réservoir : que vous recherchiez un robot avec des fonctions de récurage ou que vous vous contentiez d’aspirer, cet aspect est important. Plus la capacité est grande, plus il sera autonome et moins vous aurez à intervenir dans le nettoyage. Normalement, chaque fabricant vous indiquera le nombre de fois que le robot pourra vider son réservoir jusqu’à ce que le réservoir soit complètement plein.

Cartes et systèmes de détection : plus votre maison est complexe, plus vous devez vous soucier de la technologie que le robot utilise pour naviguer dans votre maison. Il est également intéressant que l’application vous permette de visualiser la carte que le robot est en train de créer et même de donner des ordres pour qu’il n’accède pas à certains sites.

Bruit : si vous êtes chez vous la plupart du temps lorsque vous passez devant le robot, ce facteur peut être important pour vous. Si, en revanche, vous comptez l’activer automatiquement lorsque vous êtes absent, vous n’avez pas non plus besoin de vous obséder sur ce point particulier.

Connectivité : Avez-vous Alexa ou Google Assistant ? Êtes-vous doué pour créer des routines ? Si cela est important pour vous, recherchez un modèle qui a une bonne intégration avec les assistants vocaux virtuels.

Accès aux pièces de rechange : de nombreux éléments qui composent le robot de nettoyage s’usent à l’usage. Avant d’acheter un modèle spécifique, assurez-vous qu’ils vendent des pièces détachées – d’origine ou non – et qu’il ne vous en coûtera pas un bras et une jambe pour entretenir l’appareil.

Animaux domestiques : si vous avez des animaux domestiques à la maison, il est fortement recommandé de rechercher un modèle qui précise clairement qu’il est adapté ou qu’il est préparé pour ce type de situation.

Les meilleurs robots avec système de vidage automatique

Si vous êtes déjà convaincu, jetez un œil à ces propositions que nous vous apportons avec les meilleurs robots avec un système de vidange automatique que vous pouvez acheter aujourd’hui :

Robot Rock S7+

Beaucoup de gens considèrent ce modèle, avec leur famille, comme la meilleure gamme d’aspirateurs robots qui existe aujourd’hui. Il dispose de deux réservoirs différents pour la poudre et l’eau. Il dispose d’une autonomie maximale de 3 heures d’utilisation et son prix n’est pas déraisonnable. De plus, il se démarque par sa capacité à franchir les obstacles : cela indique qu’il ne se coincera pratiquement pas dans une chaussette, comme c’est souvent le cas avec les équipements d’autres marques. C’est également un très bon achat si vous avez des animaux domestiques à la maison, car non seulement il a une grande capacité à absorber les peluches qui roulent généralement sur le sol, mais il est également préparé pour ne pas causer de dégâts au cas où votre chat partirait vous un « petit cadeau ». » sortie du bac à sable.

Le Roborock S7+ a une puissance de 2 500 Pa, mais il se distingue surtout par la navigation avec un système LiDAR, qui lui permet de localiser les saletés, de naviguer avec une grande facilité et efficacité dans nos pièces sans se planter, et de faire des cartes avec une grande précision.

Ce modèle peut être configuré pour fonctionner de manière autonome et nous pouvons même lui donner des ordres avec des commandes vocales via Alexa, Google Assistant ou Siri. Il fonctionne également au sein de l’écosystème Xiaomi Mi Home, offrant une série d’avantages supplémentaires.

ECOVACS Deebot T9+

Une autre alternative économique si nous recherchons un robot avec un système d’auto-vidage 2 en 1 (c’est-à-dire qu’il aspire et récure) est ce modèle ECOVACS. Le Deebot T9+ réalise des cartes grâce à un système laser, dispose d’une détection intelligente des objets et peut même servir de caméra de surveillance pour les animaux de compagnie lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Tout le contrôle de l’appareil peut être effectué avec l’application Ecovacs Home, qui permet plusieurs paramètres personnalisés. Grâce à lui, vous pouvez établir un itinéraire à l’intérieur de la maison ou restreindre certaines pièces afin que le robot ne fonctionne pas dans ces zones.

Le robot a une puissance maximale de 3 000 Pa et vous n’aurez qu’à changer le réservoir tous les 30 jours. Parmi ses caractéristiques les plus curieuses figure la fonction de désodorisant, spécialement conçue pour éliminer l’odeur que les animaux domestiques laissent habituellement sur les tapis.

iRobot Roomba i7+ i7556

Avec ce modèle, vous n’avez pratiquement pas d’entretien. Votre Home Base a un sac qui se remplira de poussière lorsque le robot aspirera et relâchera la charge. Vous n’aurez qu’à le changer tous les deux ou trois mois. Le robot a une énorme capacité d’aspiration, gardant même les tapis propres. Bien sûr, il n’est capable que d’aspirer, car il n’a pas de fonction de récurage.

Le Roomba i7+ possède de nombreuses fonctionnalités intelligentes. Par exemple, ses capteurs Dirt Detect sont capables d’identifier les zones de votre maison où le plus de saleté s’accumule, en les priorisant par rapport au reste des instances. C’est aussi un appareil extrêmement efficace grâce à sa navigation intelligente, qui permet de naviguer avec une grande facilité et sa capacité à créer des cartes même à plusieurs niveaux. Il peut être contrôlé à la voix ou même avec son application même si vous n’êtes pas chez vous. Et vous pouvez également limiter l’accès à certaines pièces soit par un logiciel, soit en utilisant une bande magnétique au sol.

Cecotec Conga 9090 IA + Accueil 10 000

Ce modèle balaie, aspire et est également capable de nettoyer le sol. Il a une puissance maximale de 10 000 Pa et est capable d’adapter son nettoyage en fonction des données qu’il collecte via sa caméra frontale et ses capteurs.

Le Cecotec Conga 9090 IA crée des cartes à l’aide de la technologie laser et dispose d’un système RoomPlan 3.0 qui vous permet de gérer le nettoyage des pièces de votre maison dans jusqu’à 50 configurations différentes, en établissant l’ordre, la précision et le débit d’eau nécessaire pour chaque instance. au cas où vous voudriez planifier le nettoyage avec une grande précision.

Le réservoir de vidange est acheté séparément. Il permet de déposer les résidus et aussi de changer l’eau. Le récurage a trois niveaux de puissance, ainsi que trois types de vibrations différents pour la vadrouille. Compte tenu des fonctionnalités, on peut dire que c’est un robot assez avancé avec un prix très intéressant.

