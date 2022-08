Les précommandes d’écran de jeu incurvé Samsung Odyssey Ark de 55 pouces ouvrent à 3 500 $

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Samsung accepte maintenant les précommandes pour le premier écran de jeu incurvé 1000R de 55 pouces au monde. L’écran imposant, qui a été initialement révélé au Consumer Electronics Show en janvier, porte le nom d’Odyssey Ark.

Le lauréat du prix de l’innovation du CES comprend un écran mat 4K (résolution 3 840 x 2 160, format d’image 16:9) avec un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz et le prise en charge d’AMD FreeSync Premium Pro. Le temps de réponse est évalué à 1 ms (GtG) et le rapport de contraste statique de 1 000 000: 1 est censé faire ressortir des détails encore plus subtils.

Samsung utilise également son processeur Neural Quantum Ultra pour mettre à l’échelle le contenu en 4K, qui, selon lui, est alimenté par les données de 20 réseaux de neurones. Un système à six haut-parleurs (un dans chaque coin et deux subwoofers au milieu) fournit une puissance combinée de 60 watts avec une plage de réponse en fréquence de 45Hz à 20KHz. Dolby Atmos est également pris en charge pour une immersion encore plus grande.

La sélection de ports comprend quatre ports HDMI 2.1 et une socket réseau RJ45. L’écran est réglable en hauteur, peut s’incliner et pivoter, et est compatible avec les supports muraux Vesa 200×200, 300×300 et 400×400. Il peut même être tourné manuellement vers une orientation verticale pour une expérience utilisateur unique.

Samsung inclut une télécommande de télévision standard ainsi qu’un dispositif de contrôle secondaire connu sous le nom d’Ark Dial. Il peut être chargé via USB Type-C et dispose même d’un panneau solaire pour une raison quelconque.

Sur la taille du logiciel, Flex Move Screen vous permet de régler la taille de l’écran de 55 pouces jusqu’à 27 pouces, ainsi que de modifier la position de l’écran et de basculer entre les ratios d’écran. Multi View, quant à lui, peut afficher jusqu’à quatre écrans à la fois en mode horizontal ou trois en mode vertical, éliminant efficacement le besoin de configurations multi-moniteurs.

L’Odyssey Ark de 55 pouces de Samsung est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui au prix de 3 499,99 $ et devrait arriver début septembre. Des options beaucoup moins chères existent, y compris l’Odyssey G9 de Samsung avec un écran de 49 pouces et son téléviseur OLED de 55 pouces.