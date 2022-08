Elon Musk affirme que Tesla a fabriqué plus de 3 millions de véhicules, dont un million produits en Chine

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Elon Musk affirme que Tesla a maintenant produit plus de 3 millions de véhicules, dont un million provenant de l’usine de Shanghai de l’entreprise. Le tweet intervient un peu plus de deux mois après que Tesla a enregistré sa première baisse séquentielle des livraisons de véhicules depuis plus de deux ans en raison des fermetures de Covid en Chine.

« Félicitations à Giga Shanghai pour la fabrication de la millionième voiture ! Le total de Teslas a fait maintenant plus de 3 millions », a tweeté Musk hier, à côté d’une photo d’employés de l’usine célébrant le franchissement de cette étape. Il y a quelques semaines à peine, Musk a révélé que l’usine Tesla de Fremont, en Californie, avait produit son deux millionième véhicule.

Félicitations à Giga Shanghai pour la fabrication de la millionième voiture ! Total Teslas fait maintenant plus de 3M. pic.twitter.com/2Aee6slCuv – Elon Musk (@elonmusk) 14 août 2022

Tesla a publié ses résultats du deuxième trimestre en juillet. L’entreprise a livré 254 695 véhicules au cours de la période d’avril à juin. Alors que cela représente une augmentation de 26 % par rapport aux 201 250 véhicules livrés au deuxième trimestre 2021, le chiffre du trimestre précédent (T1 2022) s’élevait à 310 048. Tesla a également enregistré un bénéfice net de 2,26 milliards de dollars, une baisse d’environ 31,5 % d’un trimestre sur l’autre, et les revenus sont passés de 18,7 milliards de dollars au premier trimestre à 16,9 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Les fermetures chinoises ont été imputées à Wall Street pour avoir révisé le nombre prévu de livraisons de Tesla au deuxième trimestre. L’usine de Shanghai était responsable d’environ la moitié de la production de l’entreprise l’année dernière, mais une augmentation soudaine des cas de Covid combinée à l’approche de tolérance zéro de la Chine face aux épidémies a vu la production temporairement suspendue dans l’usine et celles appartenant à ses fournisseurs. Tesla a été contraint d’augmenter la production de l’usine de Fremont pour tenter de combler le manque à gagner. Musk a cependant ajouté à l’époque que « nous avons le potentiel pour un second semestre record ».

Tesla reste assez loin sur la liste des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, occupant la vingtième position (pour 2021) entre l’Indien Tata à la 19e place et le Japonais Suzuki à la 21e. Toyota, le premier constructeur automobile, a livré plus de 10 millions de véhicules en 2021.

Tesla possède également des usines en Allemagne et à Austin, que Musk a précédemment décrites comme des « fourneaux à argent », perdant des milliards de dollars en raison de leurs dépenses et de leur faible rendement.

Musk a révélé la semaine dernière qu’il avait vendu pour 6,9 milliards de dollars d’actions Tesla pour aider à financer son rachat de Twitter si la plate-forme le forçait à conclure l’accord devant le tribunal. Le géant automobile a également vendu 75% de ses avoirs en Bitcoin en raison de préoccupations « concernant la liquidité globale de l’entreprise compte tenu des fermetures de COVID en Chine ».

Comme pratiquement toutes les entreprises, les actions de Tesla ont chuté cette année, de près de 25 % depuis janvier. Mais le cours de l’action a connu une légère résurgence au cours du mois dernier alors qu’il se prépare à une division d’actions 3 pour 1.