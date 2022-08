Tencent et Alibaba ont perdu plus de valeur cette année que toute autre entreprise au monde

Résultat final : des entreprises américaines telles que Meta, PayPal et Amazon ont vu leur capitalisation boursière s’effondrer cette année alors que l’économie mondiale s’effondre, mais leurs pertes sont minimes par rapport aux plus grands géants technologiques chinois, Tencent et Alibaba, qui sont en tête des classements mondiaux lorsqu’il vient aux pertes de valeur marchande.

Bloomberg rapporte que Tencent, une entreprise qui est presque devenue la deuxième entreprise chinoise d’un billion de dollars il y a 18 mois, devrait enregistrer sa première baisse trimestrielle de revenus depuis la crise financière de 2008. Une grande partie de ses malheurs sont dus au ralentissement des ventes de jeux et à la répression du pays contre l’industrie.

Après avoir connu une période de boom pendant les fermetures lorsque ceux qui sont coincés à l’intérieur ont adopté le divertissement à domicile comme jamais auparavant, les ventes de jeux vidéo ont plongé cette année. La société de recherche Ampere Analysis prévoit que les ventes chuteront de 1,2 % en 2022 pour atteindre 188 milliards de dollars, et Sony a abaissé ses prévisions de bénéfices car moins de personnes achètent des titres PlayStation. Tencent fait également face à la baisse des dépenses des joueurs pour son titre mobile Honor of Kings incroyablement populaire pendant trois mois consécutifs depuis mai.

La réglementation stricte de l’industrie des jeux vidéo en Chine exacerbe le problème des ventes. Avril a vu la première licence ISBN – requise par la Chine pour que les développeurs publient des jeux sur le continent – accordée depuis juillet de l’année dernière, et Tencent n’a toujours pas reçu l’approbation pour certains de ses nouveaux titres. C’est particulièrement une mauvaise nouvelle dans un pays avec le plus grand marché du jeu en termes de revenus (41 milliards de dollars en 2020) et le plus grand nombre de joueurs mobiles (655 millions en 2021).

Tencent détient des participations dans une multitude de grandes sociétés de jeux, y compris la propriété à 100% de Riot Games, Sumo Group, et plus encore. Il détient également des participations dans Epic Games, Supercell, Ubisoft et plusieurs autres.

L’action de Tencent a baissé de 60 % depuis février 2022. Selon Bloomberg, cela a fait chuter sa valeur de 564,1 milliards de dollars, plus que toute autre société non chinoise dans le monde. Meta est le plus grand perdant à l’extérieur du pays avec une perte de 302 milliards de dollars. .

Alibaba est assis derrière Tencent sur la liste des baisses de valeur les plus importantes. Ses actions sont en baisse de 65 %, ce qui entraîne une perte de capitalisation boursière de 494 milliards de dollars depuis février. La société cofondée par Jack Ma a récemment annoncé la première croissance stable de ses revenus de son histoire.

La politique chinoise Covid Zero s’ajoute aux problèmes des entreprises ; les fermetures strictes pèsent sur les économies du pays et du monde. Les rapports de licenciements, auxquels les entreprises américaines se sont habituées en ces temps, et les craintes d’une récession ont également un impact. La montée des tensions entre la Chine et les États-Unis n’arrange pas non plus les choses – cinq des plus grandes sociétés d’État chinoises se retirent des bourses américaines.