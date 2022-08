Les meilleurs jeux de société Sherlock Holmes que vous pouvez acheter dès maintenant

Et nous commençons la liste avec mon préféré, car il capture très bien l’essence de Holmes et de ses affaires, tout en donnant l’impression que vous jouez dans l’un de ses livres.

Sherlock Holmes, détective consultant, la chose la plus proche d’être dans le roman

Un jeu de déduction collaboratif, semblable à ces vieux livres-jeux qui redeviennent à la mode. Le but est de résoudre une affaire en utilisant le moins d’indices possible. Pour cela, il faut répondre correctement aux questions que pose cette affaire, une fois que l’on croit avoir tous les bouts ficelés.

Le jeu en lui-même est simple, mais les cas sont complexes à résoudre. À l’aide d’une carte de Londres et d’un annuaire téléphonique, nous nous déplacerons dans des lieux de la ville, rendrons visite à des suspects et collecterons des indices. Le livre nous raconte, dans chaque cas, ce qui se passe lorsque nous visitons les lieux.

La clé est de résoudre l’affaire mieux que Holmes (quelque chose de pratiquement impossible, je l’anticipe déjà), en visitant les suspects mineurs et les lieux possibles pour découvrir tout ce qui s’est passé.

La seule chose à garder à l’esprit est que les scénarios, une fois résolus, ne sont plus rejouables, cela n’a aucun sens car vous savez ce qui s’est passé dans le crime.

Il a plusieurs extensions et le jeu original est déjà difficile à obtenir en espagnol, cependant, rien ne se passe. L’extension Jack l’Éventreur et Aventures dans le West End a des cas encore meilleurs et peut être jouée seule, sans avoir besoin du jeu de démarrage.

Contient le plan de Londres (plus frais que l’original), l’annuaire téléphonique et 10 étuis. 4 d’entre eux sont en mode campagne, c’est-à-dire qu’ils sont liés. De plus, le réglage Jack l’éventreur lui donne une saveur particulière.

Mécanique : déduction et narration.

Type de jeu : coopératif.

Joueurs : de 1 à 8.

Temps de jeu : entre 60 et 90 minutes.

Âge : à partir de 12 ans.

Watson et Holmes, recommandé pour la plupart

Si ce que vous aimez, c’est la déduction et la résolution de crimes, dans ce jeu, on nous présente à nouveau 13 cas à résoudre. Ceux-ci ont une difficulté différente et, en plus, contrairement au précédent, c’est un jeu compétitif.

Bien que la mécanique soit toujours la même et qu’elle se compose de deux phases : visites et enquête, dans chaque cas il y a des règles différentes et cela donne à chaque jeu une saveur particulière. Encore une fois, le fait que vous connaissiez les solutions une fois l’affaire résolue ne la rend pas rejouable.

Il est également très immersif, bien que les cas ne soient pas aussi profonds dans leur histoire et leurs détails que dans Detective Advisor. Cela le rend également plus adapté à l’intégration de joueurs de toutes sortes, sans qu’ils aient besoin d’être plus vétérans ou motivés.

Ici, au lieu d’un livre avec des cas, nous trouvons des fichiers, des cartes de crime et même des codes QR. Cela le rend également un peu plus léger et plus attrayant visuellement que Detective Advisor.

Mécanique : déduction.

Type de jeu : compétitif.

Joueurs : de 2 à 6.

Temps de jeu : entre 60 et 90 minutes.

Âge : à partir de 12 ans.

Sherlock et Mycroft, le bon pour les jeux rapides

Si vous êtes passionné par Sherlock, mais que vous n’avez pas beaucoup de temps ou de joueurs dans votre groupe, c’est un bon choix. Dans Sherlock et Mycroft on retrouve un jeu de cartes très rapide pour 2 joueurs, avec des parties d’une demi-heure.

On y tiendra les rôles de Sherlock Holmes et de son frère Mycroft. Les deux esprits les plus privilégiés de Londres s’affrontent pour découvrir ce qui se cache derrière l’arrestation de Michael Chapman.

La mécanique est basée sur le fait d’avoir plus de points que le rival, de faire bon usage des personnages et de collecter les indices dans le bon ordre. Les cartes rendent chaque jeu différent et le mécanisme est très simple. Il n’y a pas de déduction pure ici, ni si immersive, mais c’est une bonne option pour quelques jeux rapides.

Mécanique : cartes, collection d’indices.

Type de jeu : compétitif.

Joueurs : 2.

Temps de jeu : environ 30 minutes.

Âge : à partir de 10 ans.

Mister Jack, le meilleur jeu Holmes pour 2 joueurs

Mister Jack nous met dans le skin de Jack l’Éventreur, qui a assassiné et doit s’échapper dans les rues de Londres en profitant de l’obscurité. Tandis qu’un joueur endosse le rôle de l’assassin mythique, l’autre dirige 4 enquêteurs qui doivent l’empêcher de s’échapper.

À la tête de ces enquêteurs se trouvent, bien sûr, Holmes et Watson. Alors que le joueur Jack l’Éventreur doit se faufiler et s’échapper du plateau, le joueur investigateur doit bloquer cette fuite.

C’est le meilleur jeu de société Holmes pour 2 joueurs, bien qu’il n’ait pas son nom, où les deux s’affronteront dans un duel d’esprits amusant. Celui des enquêteurs, avec Holmes en tête, pour savoir où se cache Jack sur le plateau et le découvrir. Celui qui transporte l’Eventreur, pour que ses mouvements dans le noir ne soient pas interceptés et qu’il soit arrêté.

Un favori personnel et hautement rejouable.

Mécanique : déduction et mouvement caché.

Type de jeu : compétitif.

Joueurs : 2.

Temps de jeu : environ 20-30 minutes.

Âge : à partir de 9 ans.

Black Party : Repose en paix, Sherlock, un rôle live

Le jeu Holmes le plus différent de tous est, sans aucun doute, Black Party : Repose en paix, Holmes. Dans ce cas, nous n’adoptons pas le rôle de l’enquêteur le plus célèbre de tous les temps, mais nous devons découvrir qui l’a tué.

Il s’agit d’un jeu de rôle en direct, idéal pour un groupe d’environ 6 ou 7 personnes. Chaque joueur doit jouer un personnage, tandis qu’un autre, qui connaît la résolution de l’affaire, animera et dirigera le jeu.

Entre tous, ils doivent résoudre qui a tué Holmes, s’accuser et obtenir des indices. Bien entendu, le joueur dont c’est le tour d’être le meurtrier doit éviter, dans la mesure du possible, d’être découvert.

Si vous organisez une fête ou un événement et que vous souhaitez surprendre les gens avec quelque chose de différent, Reposez en paix, Sherlock est le jeu que vous recherchez. Les règles sont simples, même si, oui, pour que ce type de jeu réussisse, les joueurs doivent être un minimum motivés pour jouer des personnages.

Bien qu’il ne soit plus facile d’en trouver en espagnol (attention aux éditions Amazon qui sont souvent en allemand et le jeu dépend de la langue), vous pouvez toujours vous procurer les dernières unités du jeu dans des stores spécialisés, comme Zacatrus.

Mécanique : rôle vivant et déduction, un jeu de société.

Type de jeu : compétitif.

Joueurs : de 6 à 7.

Temps de jeu : environ 180 minutes.

Âge : à partir de 14 ans, bien que les adultes de 18 ans ou plus soient meilleurs.

Comme vous pouvez le constater, il existe des options de jeux de société et de table Sherlock Holmes pour tous les goûts. Avec eux, vous pouvez vraiment prouver si vous êtes aussi bon que vous le pensez lorsqu’il s’agit d’attraper des criminels et de résoudre des mystères.

Cet article contient des liens affiliés. La sortie pourrait obtenir une commission si vous achetez l’un des jeux que nous vous avons montrés. Cependant, le seul critère pour la liste a été l’obsession des jeux de société qui m’a possédé pendant trop longtemps, et cela indique que je les ai presque tous essayés sans recevoir de salaire. Personne n’a influencé quoi que ce soit pour apparaître sur cette liste des meilleurs.