Laser TV : tout ce que vous devez savoir sur les projecteurs à courte focale

Parce que la catégorie est encore relativement jeune et que la plupart des gens l’ont vue comme une « carte numérique », nous voulons examiner de plus près ce qui distingue les appareils, où ils se situent par rapport aux téléviseurs classiques et quels sont leurs inconvénients.

Qu’est-ce qu’un téléviseur laser ?

Un téléviseur laser est un projecteur qui utilise une série de lasers pour projeter une grande image sur un écran ou une autre surface de projection. Par rapport aux projecteurs « normaux », un téléviseur laser n’a besoin que de quelques centimètres de distance – c’est pourquoi ces appareils sont également appelés projecteurs (ultra) à courte focale.

Quels sont les avantages d’un vidéoprojecteur à courte focale ?

Ce qui est le plus impressionnant par rapport à un téléviseur à écran plat, c’est la taille de l’image. Alors que les téléviseurs avec une diagonale d’écran de 75 pouces ou plus font un gros trou dans votre portefeuille, les projecteurs à courte focale sont relativement abordables et, selon le modèle, créent une diagonale d’écran de 120 pouces ou plus.

Avec 10,9 cm, le Xgimi Aura crée une diagonale d’image complète de 80″. (Photo: Xgimi)

L’expérience de visionnement est donc similaire à la bombe du film au cinéma. Même à un autre égard : tandis que le téléviseur à écran plat illumine activement le spectateur, le téléviseur laser illumine un écran qui renvoie l’image au spectateur. C’est plus facile pour les yeux.

Étant donné que les boîtiers de téléviseur laser ont plus d’espace que les téléviseurs ultra-plats, les projecteurs à ultra-courte focale abritent des haut-parleurs plus grands et généralement de meilleure qualité, de sorte qu’ils sonnent mieux. Xgimi, par exemple, s’appuie sur Harmon & Kardon, Samsung sur des développements internes que l’on retrouve autrement dans les barres de son.

Les boîtiers des téléviseurs laser abritent des haut-parleurs plus grands que ceux qui pourraient être logés dans des téléviseurs HD. (Photo: Xgimi)

Comparés à leurs homologues TV, les projecteurs sont petits et compacts, malgré les haut-parleurs plus grands, et peuvent être intégrés discrètement dans l’environnement de vie. Ceci s’applique également aux écrans rétractables.

Un autre avantage est la faible consommation d’énergie, qui n’est qu’une fraction de celle d’un téléviseur ordinaire.

Un projecteur à courte focale remplace-t-il votre téléviseur ?

Les téléviseurs d’aujourd’hui sont plus que de simples dispositifs d’affichage pour les programmes télévisés linéaires. Ils proposent des applications comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+, certains remplacent même la console de salon ou proposent des fonctionnalités multimédia poussées qui chauffent également la chaîne stéréo.

Tous les téléviseurs laser peuvent en fait utiliser des applications. (Photo : Samsung)

Les téléviseurs laser suivent cette évolution. De nombreux modèles reposent sur Android TV, qui est livré avec quelques jeux lui-même, mais en tout cas toutes les applications de streaming et multimédia courantes. Pour les sources externes, la plupart des téléviseurs laser ont une entrée HDMI et la possibilité de diffuser du contenu multimédia supplémentaire sur l’écran via le réseau ou le smartphone.

De nombreux téléviseurs laser sont également évolutifs grâce à la prise en charge HDR et à la résolution 4K. Mais les détails sont cruciaux – car HDR, HDR+ ou Dolby Vision ne sont pas compatibles avec tous les téléviseurs laser. Certains téléviseurs laser moins chers utilisent un décalage de pixels économique au lieu du 4K natif.

Seule la luminosité doit être correcte. Les téléviseurs laser doivent offrir 2 000 lumens ou plus pour que vous puissiez les utiliser à la lumière du jour. Si la valeur est inférieure, vous devez assombrir partiellement ou complètement votre pièce.

Combien de temps dure le laser d’un projecteur à courte distance ?

La durée de vie moyenne d’un téléviseur laser est de 25 000 heures. Si vous regardiez la télévision pendant neuf heures par jour, après neuf ans, la source de lumière s’affaiblirait et finirait par tomber en panne. Incidemment, avec cette durée de vie, les téléviseurs laser sont plus longs que la durée de vie des téléviseurs OLED répandus (20 000 heures).

La source laser des projecteurs à courte focale dure longtemps. (Photo: Xgimi)

Les téléviseurs laser conviennent-ils comme projecteurs de jeu ?

La grande majorité des projecteurs à courte distance ont un délai d’entrée de 72 ms à 120 ms, ce qui est dû à des raisons techniques. Avec un tel retard, ils sont beaucoup trop lents pour la plupart des jeux, à l’exception des aventures point’n’click solides ou des simulateurs de marche.

Si vous souhaitez acheter un vidéoprojecteur adapté au jeu, il est préférable d’utiliser un vidéoprojecteur (compact) pour le moment. Par exemple, nous recommandons Xgimi Halo+ et Xgimi Elfin ou The Freestyle de Samsung.

Puis-je connecter mon système surround ?

Naturellement! Le son des haut-parleurs intégrés ne vous suffit pas ? Ensuite, vous connectez un système compatible Bluetooth au téléviseur laser. Ou vous basculez un amplificateur audio entre la source (c’est-à-dire la console, la clé de diffusion ou le PC) et le projecteur à courte focale.

Un système de son surround externe est un « peut » mais pas un « must ». (Photo : Samsung)

Quels sont les inconvénients d’un téléviseur laser ?

Qualité d’image décente, faible consommation d’énergie, grande variabilité – en fait, rien ne parle contre un téléviseur laser. Cependant, vous devez faire attention à certaines choses.

Les coûts d’acquisition d’un bon téléviseur laser sont plus élevés que pour les téléviseurs à écran plat. Il existe également des appareils bon marché, mais ils sont loin derrière les modèles haut de gamme en termes de luminosité, de résolution et de logiciels supplémentaires. Les bons projecteurs à courte distance commencent aux alentours de 2 400 euros.

Vous devriez également avoir un mur lisse comme surface de projection ou moderniser un écran. Différents écrans avec des tailles individuelles, divers textiles avec différentes propriétés réfléchissantes et des fonctions de confort telles que l’enroulement automatique sont sur le marché.

Sans une compréhension plus approfondie de cette question, vous ne tirerez pas le meilleur parti de votre nouveau téléviseur laser.

L’essentiel est que ce ne sont que de faibles obstacles avant de pouvoir ouvrir votre propre cinéma à la maison avec un projecteur à courte focale.