Resident Evil Humble Bundle comprend 10 jeux pour 30 $

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Humble Bundle s’est associé à Capcom pour célébrer tout ce qui concerne Resident Evil. Le pack bien nommé Decades of Horror comprend 10 classiques de la franchise phare d’horreur de survie, y compris un remaster HD du jeu qui a tout commencé, le Resident Evil original. Le pack comprend par ailleurs des remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3 ainsi que toutes les entrées principales de Resident Evil 4 à Resident Evil 7 : Biohazard.

Cela ne s’arrête pas là, cependant, car les acheteurs obtiennent également la préquelle Resident Evil 0 et l’épisode Resident Evil: Revelations et Resident Evil: Revelations 2 Deluxe Edition. Humble offre également un coupon de réduction de 50% pour Resident Evil Village.

Le lot de 11 articles a une valeur déclarée de 275 $, mais peut être le vôtre pour aussi peu que 30 $. Si vous ne cherchez pas à dépenser autant, une version allégée du pack comprenant six jeux peut être achetée pour seulement 10 $ ou vous pouvez débourser un seul dollar en échange de trois titres : le remake HD de l’original, Revelations et Révélations 2 Épisode 1.

Au moment d’écrire ces lignes, près de 40 000 unités ont été vendues, amassant plus de 88 000 $ dans le processus. Les jeux sont échangeables sur Steam.

Si vous n’avez pas encore joué à la série Resident Evil, rendez-vous service et utilisez ce pack pour vous mettre au courant. Je me souviens distinctement d’avoir découvert « accidentellement » l’original à l’été 1996 alors que j’essayais de décider quoi offrir pour mon anniversaire. La pochette m’a vraiment attiré et le pitch à l’arrière de la boîte semblait assez convaincant, même pour quelqu’un qui n’était pas un grand fan de jeux d’horreur. La note mature n’a fait que renforcer ma conviction que cela pourrait être un jeu amusant, et le garçon n’a pas déçu.

C’est l’un des rares jeux que je peux encore jouer aujourd’hui et avec lequel je peux passer un bon moment, quelle que soit l’apparence des graphismes. Une fois que vous maîtrisez le système de caméra, il est difficile de ne pas se laisser entraîner par le gameplay. Et oui, même après toutes ces années, ça fait toujours peur.

Le produit de la vente ira à Direct Relief et à son aide humanitaire en Ukraine. L’offre est valable pour les 12 prochains jours.