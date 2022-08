Quels sont les spin-offs de Star Wars et dans quel ordre faut-il les voir ?

Quelles œuvres font partie des spin-offs de Star Wars ?

Star Wars est cette saga qui génère toujours une certaine confusion lorsque nous allons voir les films. Il y a plusieurs façons de voir ce travail : de l’ordre classique de sortie de chacun d’eux à l’ordre des événements de l’intrigue —sans oublier des variantes comme l’ordre machette, qui est celui recommandé par les vrais fans—. Cependant, voir des histoires de l’univers Star Wars est devenu assez compliqué avec l’arrivée de nouveaux spin-offs. Tout au long de ce post nous allons essayer d’ordonner ce puzzle afin de pouvoir mettre un peu de logique à tous ces films et séries.

À ce jour, ce sont les séries télévisées et les films qui sont considérés comme des spin-offs de Star Wars au sein du canon :

Série télévisée:

The Mandalorian

Le livre de Bobba Fett

Rebelles de la guerre des étoiles

Star Wars: Le mauvais lot

Obi Wan Kenobi

Star Wars: La guerre des clones

Film :

Caravane du Courage : Une Aventure Ewok

Ewoks : le combat pour Endor

Un voyou

Seul

Dans quel ordre doit-on voir les retombées ?

Il n’y a vraiment pas d’ordre idéal pour regarder toutes ces histoires. Chacune a été produite à un certain moment, donc si vous avez plus ou moins une idée de ce qui se passe avant et de ce qui se passe après, vous pouvez voir n’importe laquelle de ces œuvres sans aucun problème.

Cependant, ici, nous avons promis de mettre un peu d’ordre dans la Force. Alors allons-y.

Dès le début, après La Menace Fantôme et L’Attaque des Clones, le premier spin-off que vous devriez voir est Star Wars : The Clone Wars. C’est une série animée qui montre de nombreux détails de la tradition de Star Wars. De plus, il est très bien réalisé et c’est le meilleur que vous trouverez dans cet univers. Vient ensuite Star Wars: The Bad Batch, une autre série animée qui a été créée l’année dernière sur Disney +.

Après les deux séries animées, il est temps de passer à l’action réelle avec le film Solo. C’était un flop au box-office, mais on ne peut pas dire que c’était mauvais – oui, il faisait noir pendant un moment. Des aventures de Han Solo et Chewbacca nous reviendrons à l’animation avec Star Wars Rebels. La prochaine étape correspond au film Rogue One. Et pour terminer ce bloc, nous terminerions avec la mini-série Obi-Wan Kenobi.

La trilogie originale de films n’a guère de choses intéressantes à raconter. Entre l’épisode V et l’épisode VI, nous pouvons voir Caravan of Courage : An Ewok Adventure et sa suite, Ewoks : The Fight for Endor. Ce sont deux téléfilms dont, pratiquement, personne ne se souvient de rien.

Enfin, il est temps de parler de la chronologie des deux séries télévisées que l’on a pu voir ces années-là sur Disney+. The Mandalorian se déroule entre Le Returnal du Jedi et Le Réveil de la Force. Le livre de Bobba Fett partage également la même chronologie.