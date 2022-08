Google pourrait bientôt vous permettre de lancer des jeux cloud directement depuis ses résultats de recherche

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dans ce qui est un autre signe que Google n’abandonne absolument pas Stadia, la société semble effectuer des tests dans lesquels divers services de jeux en nuage sont intégrés dans ses résultats de recherche. Et ce ne sont pas seulement les jeux Stadia qui sont impliqués ; d’autres services, notamment Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now et Amazon Luna, semblent également faire partie de la fonctionnalité.

Bryant Chappel du Nerf Report a remarqué la nouvelle option dans les résultats de recherche de Google et a démontré comment cela fonctionne dans un tweet. Tapez simplement le nom d’un jeu dans la barre de recherche de Google – dans ce cas, il utilise l’excellent Control Ultimate Edition – et les services de streaming où il est disponible apparaissent dans la barre latérale avec un bouton Play à côté d’eux. Cliquez dessus et vous serez directement redirigé vers le jeu lors de son lancement.

Il semble que le moteur de recherche Google ait une nouvelle mise à jour pour les plateformes de jeux en nuage !!! Lors de la recherche d’un jeu, les joueurs peuvent désormais lancer un jeu directement à partir des résultats de la recherche en utilisant @GoogleStadia. pic.twitter.com/xblOsBpF6O — Bryant Chappel (@BryantChappel) 11 août 2022

Chappel a noté dans un Tweet de suivi que la fonctionnalité couvre également le service Xbox Cloud Gaming de Microsoft. Amazon Luna et le populaire Nvidia GeForce Now sont également intégrés dans les résultats de recherche.

Ajoutez également Xbox Cloud Gaming à la liste ! pic.twitter.com/LgXgSpe6wt — Bryant Chappel (@BryantChappel) 11 août 2022

Vous devrez, bien sûr, avoir un abonnement à ces services pour profiter du changement de Google, et ce ne sera pas aussi transparent si vous n’êtes pas déjà connecté à eux – vous serez simplement redirigé directement vers le journal -en page.

Tout le monde ne voit pas ces options sur la page des résultats de recherche, il pourrait donc s’agir d’un test A/B que Google effectue pour évaluer l’intérêt pour la fonctionnalité.

Google cherchera certainement d’autres moyens d’augmenter la popularité de Stadia. Plus tôt ce mois-ci, de nombreux rapports ont affirmé que le service de streaming en difficulté allait être fermé. Bien que la société ait confirmé que cela était inexact (elle a même plaisanté à propos de la rumeur), il est facile de comprendre pourquoi les gens ont trouvé cela si facile à croire.

Stadia a été loin du tueur de PC/console de jeu initialement suggéré par Google, ayant enduré des fonctionnalités manquantes, des problèmes de performances et l’apathie des consommateurs. La fermeture de son studio de jeux Stadia et le départ du chef de produit John Justice étaient des signes inquiétants, mais il semble que Google ne soit pas prêt à laisser Stadia mourir, du moins pas encore.