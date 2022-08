Le pilote automatique de Tesla a percuté le mannequin d’un enfant : la vidéo virale qui fait parler

Une vidéo récemment divulguée a immortalisé un test non officiel dans lequel une Tesla Model Y blanche frappe de plein pied le mannequin d’un enfant, le brisant en plusieurs morceaux.

En janvier dernier, lors de l’International Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, un épisode problématique s’est produit impliquant Tesla, le constructeur automobile d’Elon Musk. Une vidéo récemment divulguée a immortalisé un test non officiel dans lequel une Tesla Model Y blanche frappe de plein pied le mannequin d’un enfant, le brisant en plusieurs morceaux. Au contraire, un Lexus RX noir, situé à l’extrême droite de la vidéo, parvient à freiner à temps sans saisir l’obstacle artificiel. Pourquoi deux résultats si différents ?

Le Lexus RX est équipé de la technologie LIDAR, de la société Lumines, qui, au moyen d’une impulsion radar, est capable de détecter à distance des objets sur la route. En revanche, Tesla Model Y utilise un système de caméra beaucoup moins efficace. Un choix fait par Musk pour éviter une hausse du prix Tesla, autrement obligatoire avec l’adoption d’un système sophistiqué comme le LIDAR. Le risque, cependant, sont des accidents potentiellement mortels sur la route.

Dans un récent rapport de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Tesla figure comme le véhicule autonome le plus sujet aux accidents, avec 273 rapports enregistrés de juillet 2021 à mai 2022. Ce rapport a soulevé une inquiétude générale de l’opinion. contre les véhicules autonomes. La vidéo du CES, devenue virale sur Twitter, Reddit et YouTube, ne fait qu’exacerber cette situation. L’utilisateur qui a posté le clip sur Twitter a déclaré: « Nous sommes en 2022 et Tesla ne s’arrête toujours pas devant les enfants. »

Malgré le résultat macabre et le risque réel d’accidents de la route, des précautions doivent être prises : le fait que Tesla soit parmi les voitures semi-autonomes les plus sujettes aux accidents vient du fait qu’elle est la plus répandue parmi ses concurrents. Par ailleurs, la technologie qui devrait garantir une conduite totalement autonome, le Full Self-Driving, est encore en phase bêta. Les clients de Tesla doivent donc savoir qu’ils doivent être vigilants à tout moment dans la voiture.