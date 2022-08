Les 5 meilleurs épisodes de Rick et Morty selon IMDb

Au fil des ans, Rick et Morty est devenu l’une des séries d’animation pour adultes les plus drôles et les plus délirantes. La production transgressive Adult Swim aura une sixième saison qui débutera le 4 septembre. En attendant, on retiendra quels sont, selon IMDb, les cinq meilleurs épisodes de cette série animée.

Les meilleurs épisodes de Rick & Morty selon IMDB

Selon IMDb, voici le Top 5 des meilleurs épisodes de Rick et Morty :

#5 L’épisode du réservoir d’acide (‘The Vat of Acid Episode’)

C’est le huitième épisode de la quatrième saison, et a un prix Emmy, le deuxième après le légendaire « Pickle Rick ». Au cours de cette aventure, Rick et Morty rencontrent des gangsters extraterrestres pour échanger des cristaux. L’accord ne va pas bien, donc les deux doivent prendre des mesures quelque peu drastiques. Rick simule sa mort et Morty saute dans une cuve de ce qui semble être de l’acide.

#4 Rickmurai Jack

Il s’agit du dixième épisode de la cinquième saison et du dernier diffusé jusqu’à présent. Sans entrer dans trop de spoilers, dans ce chapitre, Morty met son grand-père au courant et lui demande de rentrer à la maison. Rick, de son côté, semble préférer rester à l’écart, car il se débrouille plutôt bien dans sa nouvelle vie.

#3 Total Ricktal (‘Total Rickall’)

Tout commence par un dîner normal à la maison Smith, uniquement avec un invité. Lorsque Rick arrive à la maison, il abat l’intrus, avertissant sa famille qu’il s’agit d’un parasite qui injecte de faux souvenirs à ses victimes. La suite est un épisode fou qu’il faut voir oui ou oui. A chaque changement de plan, un nouveau personnage apparaît à l’écran et commence à justifier son innocence.

Par curiosité, cet épisode a été la clé de la création d’un jeu de société pour la série.

#2 Chaîne de Rickpetura (‘The Rickshank Rickdemption’)

Le deuxième épisode le mieux noté est le premier de la troisième saison. C’est l’un des chapitres clés de l’intrigue multivers qui a commencé à se développer plus en profondeur à partir de cette saison.

L’épisode suit les événements entourant l’incarcération de Rick dans la prison de la Fédération Galactique et sa tentative d’évasion.

#1 Confusion dans Ricklantis / ‘The Ricklantis Mixup’ (‘Tales from the Citadel’)

Avec une moyenne de 9,8, cet épisode de la troisième saison est le mieux noté par toute la communauté IMDb. Il s’agit du septième épisode de la troisième saison de la série.

Le chapitre commence avec grand-père et petit-fils se préparant à partir à l’aventure en Atlantide. Peu de temps avant de partir, ils sont interrompus par d’autres Rick et Morty demandant de l’argent pour le Citadel Redevelopment Fund. Immédiatement après, l’épisode change d’orientation et se concentre sur la Citadelle, dans laquelle se déroule l’une des intrigues les plus alambiquées et les plus folles que nous ayons vues jusqu’à présent.

Cet épisode a même remporté un Annie Award en 2018 pour son écriture.

Bande-annonce de la saison 6 de Rick et Morty

Avant de vous dire au revoir, nous vous laissons la bande-annonce de la nouvelle saison qui s’ouvre dimanche prochain, le 4 septembre.