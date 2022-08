Top 10 des jeux pour PlayStation VR

Le catalogue de jeux disponibles pour PlayStation VR est assez vaste et vous avez sûrement été tenté à un moment donné de faire le saut vers la VR. Ou la même chose que vous attendez de voir ce qui se passe avec le PS VR 2 de PS5 qu’en l’absence de confirmation, il est très possible que pratiquement tous les jeux que nous allons énumérer puissent continuer à être utilisés, donc n’importe quel argent vous dépensez, vous ne le jeterez pas.

Quoi qu’il en soit, nous avons des exemples extraordinairement intéressants de titres immersifs qui apportent de nouvelles mécaniques de jeu époustouflantes, le genre que vous ne pouvez pas expérimenter sans mettre un casque comme le PS VR de Sony et tenir fermement votre PS Move pour vous plonger dans l’aventure. . Donc, si vous pensez que oui, nous allons essayer de vous convaincre des avantages de cette alternative de divertissement en compilant les meilleurs jeux dont vous pouvez profiter en ce moment, et qui sont le fer de lance d’une révolution qui semble être toujours sur le point de qui explose et qui, pour différentes raisons, ne finissent jamais de le faire. Allons-y!

De plus, si vous avez les lunettes de réalité virtuelle PS4 et que vous avez récemment acheté une PS5, n’oubliez pas que vous pouvez les utiliser sur la prochaine génération en demandant à Sony le câble adaptateur qui vous permet de connecter la caméra PS au nouveau modèle entièrement gratuit frais. Il vous suffit de trouver le numéro de série de votre PS VR (dans le module des sorties HDMI) et de remplir le formulaire sur ce lien de sorte que le bureau en France l’envoie chez lui dans quelques jours.

Mais ce qui est promis, c’est de la dette : voici 10 jeux incroyables pour profiter de la réalité virtuelle avec votre PS VR.

Mission de sauvetage d’Astro Bot

Si on le met en premier lieu, c’est parce que, de loin, c’est le meilleur jeu que vous allez trouver sur PS VR. Non pas à cause de son apparence graphique soignée, mais à cause de l’expérience VR qu’il propose et de la mécanique amusante et originale qu’il nous offre. C’est, en somme, le paradigme de ce que la VR peut offrir comme différence par rapport à un jeu vidéo classique. Contrôlez Astro à travers des missions avec des tests, des jeux d’adresse et même des boss finaux.

Mousse

Dans ce cas, Moss est développé par Polyarc, et c’est un titre qui mélange action, aventure et énigmes dans lequel nous devrons donner des ordres à Quill, un petit rongeur qui nous accompagnera dans notre aventure à travers les royaumes de Moss. Sans aucun doute, c’est l’un des meilleurs que nous puissions vivre avec un PS VR.

Acheter sur PS Store

Plus d’informations

Escadrons Star Wars

Si vous voulez faire l’expérience de ce que l’on ressent en s’asseyant dans le cockpit d’un X-Wing, Y-Wing, B-Wing ou de n’importe quel modèle de TIE Fighter, vous devez absolument essayer ces escadrons Star Wars. C’est une vraie merveille, car cela nous permettra d’accomplir des missions dans l’espace en abattant des ennemis ou en protégeant des convois de ceux qui traversent l’espace pendant que nous communiquons avec le commandement spatial pour recevoir de nouvelles instructions. Si ce jeu ne vous convainc pas de croire en la réalité virtuelle, qu’est-ce qui peut le faire ?

Gran Turismo Sport

Que dire du père des jeux de conduite sur PlayStation, qui avec l’une des versions PS4 a décidé d’introduire le support de la réalité virtuelle et qu’il lui va comme un gant. Maintenant, enfin, la perspective de l’intérieur de la voiture prend des connotations épiques et un réalisme vraiment surprenant. Donc, si vous ne voulez pas manquer cette expérience unique, prenez votre PS VR maintenant. Vaut la peine…

Resident Evil 7: Biohazard

Cet énième épisode a été un changement radical au sein de la saga, car Capcom a osé introduire une nouvelle perspective à la première personne uniquement adaptée aux joueurs les plus courageux, car peu peuvent le supporter. Le degré d’immersion qu’il atteint est tel que chaque frayeur devient une dure épreuve de résistance pour nos cœurs. Si vous voulez vivre cette incroyable saga d’une manière différente, n’hésitez pas : procurez-vous un PS VR.

As Combat 7

Un autre des grands jeux dont vous disposez pour PS VR et qui suppose une expérience incroyable lorsque vous l’essayez. Maintenant, enfin, nous pouvons mener les batailles aériennes de Namco depuis l’intérieur du cockpit, en regardant les instruments avioniques et en gérant chaque détail pour localiser les chasseurs qui nous traquent. Tournez la tête, regardez vers les côtés où l’ennemi nous attend et attaquez avec tout ce que vous avez sous la main. Une expérience inoubliable que vous ne pouvez réaliser que grâce à la réalité virtuelle.

Effacer VR

Que dire de l’un des jeux classiques qui ont défini PlayStation depuis sa première génération. Pour la première fois dans la saga, vous pourrez pénétrer à l’intérieur des navires eux-mêmes et ressentir la sensation de vitesse d’une manière qu’il n’est pas possible de ressentir sans l’aide de la réalité virtuelle. Un rêve devenu réalité pour les millions de joueurs qui ont déjà joué avec l’une de ces merveilles qui ont fait leur apparition sur le marché il y a plus de 25 ans grâce à une société connue sous le nom de Psygnosis. Te souviens tu?

Minecraft

Nous connaissons tous Minecraft et une grande partie de ce que nous pouvons en faire, mais ce n’est que lorsque vous l’essayez en VR que vous comprenez l’ampleur de ce qui bouge dans ses univers virtuels. Revisitez le classique Mojang d’une manière que vous n’auriez jamais imaginé pouvoir faire, car vous ne serez plus limité à jouer, mais à vivre et à vous sentir partie d’un monde qui n’a rien à voir avec le monde réel. Une expérience à ne pas manquer et qui vous montre la puissance de la réalité virtuelle.

point éloigné

Il est arrivé à l’époque comme l’un des grands paris du PS VR grâce à son statut de jeu de tir et au fait qu’il pouvait être acheté avec un accessoire qui transforme notre PS Move en un fusil comme celui du jeu lui-même. C’est très spectaculaire et amusant et unique, mais nous ne pouvons pas nous déplacer librement de la scène, seulement d’un point à un autre que nous marquons. Du meilleur.

Homme de fer VR

Ce jeu est une tentative de recréer ce que ressent Iron Man lorsqu’il sauve le monde de ces méchants qui rôdent toujours. Grâce au PS Move, nous pourrons contrôler chacune de ses mains pour tirer, voler plus vite ou esquiver les tirs qui nous sont lancés tandis que JARVIS ne cesse de nous offrir des informations et de nous montrer des graphiques devant nos yeux. Son développement n’est pas qu’il est très original, mais pour les fans de Marvel, ce sera sans aucun doute l’expérience la plus proche de se sentir comme le célèbre homme d’acier des films UCM.

Et d’autres que vous pouvez également prendre en compte

Bien que les 10 jeux que nous vous laissons ci-dessus soient les meilleurs (à notre avis, bien sûr), nous vous recommandons d’autres alternatives qui pourraient également vous plaire. Ceux-ci sont.

Rez infini

Si vous recherchez une expérience visuelle accompagnée d’un excellent son spatial (clé d’une immersion totale), Rez Infinite peut être ce qu’il vous faut. Remasterisée après 15 ans depuis son lancement sur PS2, cette version pour PlayStation VR vous plongera encore plus dans ce jeu de tir psychédélique particulier créé par le grand Tetsuya Mizuguchi, père de sagas comme Sega Rally.

Acheter sur PS Store

Effet Tetris

Il n’y a pas de jeu plus classique que Tetris et à cette occasion, le plaisir est de voir comment les jetons tombent devant nous avec un réalisme bouleversant. Ce n’est pas la même expérience que ce superbe Blockout, mais sans aucun doute que ce saut dans la réalité virtuelle du jeu d’Aleksei Pázhitnov est un exploit que seuls ceux qui ont un PS VR pourront vivre. Vous n’enviez pas ?

Battre le sabre

C’est le Guitar Hero pour les batteurs professionnels en réalité virtuelle. Un jeu avec lequel il suffit de voir sa bande-annonce de présentation pour voir à quel point il peut être addictif. Et c’est ça, qui n’a jamais rêvé de pouvoir jouer de la batterie avec des sabres laser ? Ne laissez pas le rythme s’arrêter.

Acheter sur PS Store

Plus d’informations

SUPER CHAUD VR

Ce jeu de tir très intéressant nous propose un mode de jeu dans lequel le temps ne passe que pendant que nous nous déplaçons, pouvant ainsi anticiper les événements et tuer intelligemment les ennemis. Il existe une version normale et une version spéciale pour PlayStation VR, qui est celle que nous vous laissons dans le lien ci-dessous.

vol d’aigle

Enfin, nous vous apportons un jeu qui est aussi une expérience en soi car il nous invite à accompagner un aigle imposant dans son vol qui survole des villes comme Paris et de très beaux décors. Bien qu’il ait certains éléments de gameplay qui nous mettent au défi, la chose la plus gratifiante est de profiter des manèges d’en haut, en regardant les paysages extraordinaires de n’importe quelle perspective imaginable.

Les liens vers Amazon dans cet article font partie de notre accord avec votre programme Partenaires et peuvent nous rapporter une petite commission sur leur vente (sans affecter le prix que vous payez). Néanmoins, la décision de les publier et de les ajouter a été prise, comme toujours, librement et selon des critères éditoriaux, sans répondre aux demandes des marques concernées.