Star Wars : Y aura-t-il une saison 2 d’Obi-Wan Kenobi ?

Depuis que Disney a repris Lucasfim, nous avons pu discuter de la qualité des produits sortis sous la marque Star Wars. La nouvelle trilogie de films a fini par être durement critiquée par les fans, malgré le fait qu’ils aient obtenu une très bonne collection. Les retombées ont contribué à animer l’attente, mais Disney n’a pas non plus obtenu de chef-d’œuvre. Cependant, la série télévisée a très bien fonctionné. The Mandalorian a ouvert une grande porte à de nouvelles séries dans l’univers Star Wars, et c’est ainsi qu’Obi-Wan Kenobi est arrivé chez nous, une mini-série si réussie qu’elle pourrait même avoir une deuxième saison.

Les fans et McGregor veulent changer les plans de Disney

Les fans de Star Wars sont déjà quelque peu habitués à prendre occasionnellement de l’eau froide lorsque quelque chose de cette franchise est sorti. Peut-être pour cette raison, beaucoup d’entre nous ont pensé que la série Obi-Wan Kenobi allait être une autre œuvre anecdotique, sans trop de mystère. Et visiblement nous nous sommes trompés. La mini-série en six parties est devenue trop courte pour nous, et déjà il y a des hordes de fans qui demandent à Disney de reconsidérer l’idée de faire une deuxième saison.

Obi-Wan Kenobi a été conçu comme une série d’une saison. En toute certitude, la production a dû être vraiment compliquée pour ses créateurs, car, bien qu’il y ait suffisamment de temps dans la fiction entre Revenge of the Sith et A New Hope, ouvrir et fermer les fils dans cet espace n’est pas exactement coudre et chanter.

Mais il n’y a pas que les fans qui veulent revoir Obi-Wan en action. Ewan McGregor lui-même semble également en vouloir plus. Il y a quelques jours, l’artiste a suggéré lors du Celebrity Fan Fest que Disney devrait repenser l’idée de continuer la série, puisqu’il serait tout à fait disposé à rejouer le personnage.

Une trilogie restée en six chapitres

Le plus triste à ce sujet est qu’Obi-Wan Kenobi n’allait pas être une simple mini-série. Selon le scénariste-réalisateur Stuart Beattie, la série était initialement prévue comme une nouvelle trilogie cinématographique.

Que s’est-il passé pour que ceux de Lucasfilm aient changé les plans ? Selon Beattie, le succès de Solo au box-office a à peu près perturbé les plans du studio. En raison de ces mauvais résultats, une partie de ce qu’ils avaient de ladite pré-production a été utilisée pour créer la série télévisée.

Maintenant que nous l’avons vu, nous nous poserons toujours la question de savoir ce qui se serait réellement passé si ces trois films avaient été diffusés sur grand écran. Très probablement, Disney a mis Obi-Wan de côté. Cependant, Hayden Christensen a également accepté de remettre le casque de Dark Vador.

Que va-t-il se passer ensuite? Obi-Wan a en effet laissé quelques bouts au cas où il deviendrait nécessaire de reprendre la série un peu plus tard. Cependant, il serait également possible de développer l’histoire parallèle occasionnelle qui n’affecte pas l’intrigue principale de l’œuvre. En tout cas, le débat est servi. Qu’est-ce que tu penses? Disney devrait-il donner une autre chance à Obi-Wan après cette mini-série ?