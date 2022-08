Comcast était trop cher et AT&T était trop lent, alors cet homme a créé son propre FAI

Bravo : Un homme du Michigan est allé au-delà de l’appel du devoir pour apporter une connectivité Internet à large bande à sa ville rurale. Ce qui a commencé comme un objectif personnel pour Jared Mauch s’est rapidement transformé en un projet communautaire. À ce jour, Mauch compte environ 70 clients connectés à son FAI sur 14 miles de fibre. Il travaille toujours comme architecte réseau chez Akamai, mais grâce à une récente injection de fonds du gouvernement américain, son FAI touchera bientôt beaucoup plus de clients.

Mauch a emménagé dans sa maison du canton de Scio en 2002 et a pu obtenir une ligne T1, une connexion rapide à l’époque. Au fur et à mesure que la technologie à large bande mûrissait, sa connexion autrefois puissante de 1,5 Mbps a pris du retard par rapport à la concurrence. Un FAI viendrait sûrement et câblerait sa maison pour le câble ou la fibre, mais malheureusement cela ne s’est jamais produit.

Mauch a finalement opté pour un FAI sans fil qui offrait des vitesses d’environ 50 Mbps. Comcast lui aurait à un moment donné cité 50 000 $ pour faire fonctionner son réseau câblé jusqu’à sa résidence. « S’ils l’avaient fixé à 10 000 dollars, je leur aurais fait un chèque », a déclaré Mauch à Ars Technica en 2021.

Vers 2016, AT&T a commencé à annoncer le service DSL à l’adresse de Mauch, mais le service dérisoire de 1,5 Mbps était risible à ce moment-là.

À court d’options et non satisfait de la connexion sans fil à 50 Mbps, Mauch a décidé de créer son propre FAI. Il a lancé le bal il y a environ cinq ans, d’abord en créant une compagnie de téléphone appelée Washtenaw Fiber Properties LLC. La tenue ne fournit pas de service de téléphone ou de télévision, uniquement une connectivité Internet au cas par cas.

L’entreprise de Mauch a récemment reçu 2 618 958,03 $ par le biais des fonds de relance budgétaire de l’État et des collectivités locales pour le coronavirus de l’American Rescue Plan. Le contrat a été signé en mai et l’oblige à étendre le service à environ 417 adresses dans son canton et à quelques autres à proximité.

Le contrat prévoit que Mauch offrira un service Internet symétrique à 100 Mbps sans plafond de données pour 55 $ par mois. Un autre plan augmente la vitesse jusqu’à 1 Gbps avec des données illimitées pour 79 $. Mauch a dit à Ars que ses frais d’installation sont généralement de 199 $ et que, contrairement à la plupart des principaux FAI, ses factures consistent en un seul poste pour le service sans frais cachés.

Même avec le contrat du gouvernement, ça ne va pas être facile. Comme d’autres dans différentes industries, Mauch fait déjà face à des coûts d’équipement croissants. Il a dit à Ars que le conduit de fibre coûtait 32 cents le pied, mais c’est maintenant plus du double. Les trous d’homme souterrains coûtaient environ 300 $, mais coûtaient à Mauch près de 700 $ de nos jours.

Sans surprise, Mauch est devenu très populaire dans sa petite ville. « Le monde autour de moi est devenu beaucoup plus petit, j’ai appris à connaître beaucoup plus de gens », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était désormais enregistré dans les téléphones portables des gens en tant que « type de câble à fibre ».

On peut se demander – si Mauch avait tout à refaire aujourd’hui, emprunterait-il le même chemin ou opterait-il pour une solution beaucoup plus simple comme Starlink ?