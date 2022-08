Parce que des milliardaires comme Jeff Bezos et Bill Gates financent les champs au Groenland

« Nous recherchons l’un des gisements de nickel et de cobalt les plus importants et les plus importants au monde, potentiellement capable d’alimenter 100 millions de véhicules électriques », a déclaré un porte-parole de KoBold Metals à Business Insider.

De nombreux milliardaires s’intéressent au Groenland, comme Jeff Bezos et Bill Gates. Leur objectif est de trouver des ressources sous la glace dans la partie ouest de la grande île pour fabriquer des voitures électriques, des batteries renouvelables et d’autres outils pour une énergie plus propre. La startup de référence pour ce projet est la californienne KoBold Metals, spécialisée dans la recherche minière propulsée par l’intelligence artificielle (IA). Avec elle, il y a aussi la Greenlandic Bluejay Mining, qui se consacre plutôt à l’exploration.

« Nous recherchons l’un des gisements de nickel et de cobalt les plus importants et les plus importants au monde, potentiellement capable d’alimenter 100 millions de véhicules électriques », a déclaré un porte-parole de KoBold Metals à Business Insider. La startup est composée d’une équipe de 30 personnes, dont des géologues, des géophysiciens et des pilotes. Les zones d’intérêt de cette équipe de professionnels sont l’île de Disko et la péninsule de Nuussuaq, des lieux dont les collines et les vallées devraient être riches en minéraux et métaux utiles à la construction de batteries et de véhicules durables. « Électrifier complètement l’économie mondiale est le plus grand défi de notre génération », a déclaré le porte-parole de KoBold. « Le partenariat avec ce grand groupe d’investisseurs de classe mondiale accélérera nos efforts pour trouver les matériaux clés de la révolution des véhicules électriques. »

L’IA utilisée par la startup a pour mission d’identifier les zones propices au forage, dont les débuts sont prévus pour l’été 2023. Pendant ce temps, l’équipe prélève des échantillons de sol et effectue des inspections par drones et hélicoptères pour explorer les couches sous la surface. . « Il est préoccupant de voir les conséquences et les impacts du changement climatique au Groenland », a déclaré Bo Møller Stensgaard, PDG de Bluejay Mining, à CNN. « Mais en général, le changement climatique a rendu l’exploration et l’exploitation minière au Groenland plus faciles et plus accessibles. »