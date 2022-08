Falcon, l’histoire du grand successeur de Captain America

Mais il y a plus. Par exemple, Thunderbolts présente : Zemo – Born Better, de 2007 et créé par Fabian Nicieza et Tom Grummett. Dans ce volume, le célèbre baron Zemo (qui rejoint Falcon et le soldat de l’hiver lui-même dans la série) prend le commandement de toute l’action et en révèle beaucoup sur l’esprit de l’un des méchants de notre héros. Si cette bande dessinée ne vous suffit pas, essayez de lire le soldat de l’hiver 2012 d’Ed Brubaker, Butch Guice et Michael Lark. Ici, vous rencontrerez une facette quelque peu inconnue de Bucky Barnes en tant qu’héritier de son vieil ami Steve Rogers, le plus connu de Captain America.

Enfin, ça ne ferait pas de mal de revoir la bande dessinée Falcon, de 2017 de Rodney Barnes et Joshua Cassara dans laquelle Sam Wilson rend le rôle de Captain America à Steve Rogers pour reprendre son rôle de Falcon. Une sorte de retour en arrière qui vous aidera à plonger un peu plus dans l’esprit de l’un des héros les plus appréciés des fans de Marvel.

la vie avant le faucon

Il va sans dire que le nom de Falcon est Sam Wilson. Un personnage qui affectionne particulièrement les oiseaux depuis son enfance et qui a commencé à les dresser très tôt. Malheureusement, son passage à l’adolescence a été ponctué d’épisodes de racisme, auxquels il a dû faire face et qui vont marquer sa personnalité. Comme beaucoup de héros, dans ses origines un malheur familial survient alors que son père meurt après avoir tenté d’arrêter un combat de rue.

Comme si les problèmes n’étaient pas rares pour ce gamin habitué à la dureté de Harlem, deux ans plus tard sa mère sera tuée par un agresseur et il tombera dans une profonde dépression et douleur qui le conduira à être « en colère contre le monde » . Cela le conduira sur un chemin de perdition où ses anciens emplois seront oubliés par la communauté et, après avoir déménagé à Los Angeles, il deviendra Snap Wilson, un dangereux criminel professionnel et membre d’un dangereux gang.

Comment est né Falcon ?

Vous l’aurez compris, nous sommes face à un héros aux débuts vraiment mouvementés, presque à la hauteur des Batman, Spider-Man et consorts qui ont connu des déboires familiaux. Bien sûr, vous n’aurez pas un portefeuille avec un chéquier trop profond, ce qui vous conduira à devoir emprunter d’autres voies moins glamour. Même ainsi, la clé de la création de Falcon est entre les mains d’un méchant que, du moins dans le MCU, nous avons à peine vu au début des films Captain America. Spécifiquement Red Skull.

Ce sera lui qui, grâce au Cosmic Cube, modifiera la réalité du personnage, fusionnant mentalement Sam Wilson avec Redwing, ce qui provoquera un lien qui lui permettra de contrôler le temps et la concentration, ce qui lui donne un pouvoir de gestion quasi infini. et donner des ordres à n’importe quel oiseau de la planète. Avec Steve Rogers, Falcon prendra forme avec son costume rouge et argent caractéristique et apprendra les mouvements essentiels de défense et d’attaque qui le caractérisent, accompagnant Captain America dans plusieurs de ses aventures en tant que fidèle compagnon. Bien que ce ne soit que bien plus tard qu’il acquiert vraiment le pouvoir de voler, grâce à l’intercession d’un Black Panther qui lui fournira un harnais spécial qui l’équipera d’ailes avec lesquelles il pourra traverser les cieux.

L’ère des Vengeurs

Bien que l’histoire des films soit sensiblement différente des scénarios originaux, Falcon rejoint les Avengers dans les bandes dessinées pour combattre la menace Scorpion. Ce sera là que Sam Wilson découvrira son pouvoir télépathique pour communiquer avec Redwing et le reste des oiseaux, avec lesquels il pourra voir à travers leurs yeux.

C’est pendant ces périodes que Scarlet Witch agit pour déstabiliser les Avengers et Falcon subit un revers qui le ramène à son époque de Snap Wilson, commettant des méfaits qui auront des conséquences. L’un d’eux sera d’affronter Captain America et de finir séparé de lui. Reste que ce sera dans les comics House of M et Civil War que Falcon montrera la force de son engagement envers Steve Rogers en refusant de se soumettre au Superhuman Registration Act. Capi inapte, ce seront Sam Wilson et son Falcon qui deviendront le nouveau Captain America, à la tête du groupe dit des Secret Avengers.

Pouvoirs du faucon

Comme nous vous l’avons déjà dit, la principale puissance de Falcon tient à sa capacité à agir en synchronisation avec Redwing et, presque par extension, avec tout autre oiseau qui croise sa route. C’est une symbiose qui vous permet d’avoir toujours une carte aérienne du champ d’opérations, ce qui vous permet d’agir plus facilement là où c’est nécessaire sans être compromis par les ennemis.

Le professeur X a à voir avec ce lien empathique, qui confirmera ces capacités de Sam Wilson, dont il est venu dire qu’elles faisaient mal « comme l’enfer ; ça fait mal d’être fusionné mentalement avec ce faucon et de pouvoir voir à travers ses yeux. » Ce pouvoir ne fonctionne pas seulement sur les spécimens proches de lui, mais peut frapper n’importe qui volant (presque) au-dessus du monde. Cela lui permet d’avoir, selon ses propres termes, « plus de six milliards de paires d’yeux aux États-Unis » qui peuvent signaler tout événement qui se déroule et, le cas échéant, invoquer nombre d’entre eux pour combattre à ses côtés.

Pourtant, presque tout le monde croit que l’un des pouvoirs de Falcon est le vol. En fait, comme dirait Buzz l’Éclair, il descend avec style grâce à un harnais émis par Black Panther qui a été fabriqué à Wakanda. L’endroit où certaines des armes les plus incroyables et les plus puissantes de tout l’univers Marvel sont développées.

Les ennemis du faucon

La liste des ennemis de Sam Wilson n’est pas courte, mais parmi eux, nous pouvons sûrement souligner certains noms connus de tous les fans. Red Skull est, de loin, le plus décisif de sa vie car c’est grâce à lui qu’il a ce pouvoir télépathique avec les oiseaux. Pourtant, nous avons également Helmut Zemo, ou Baron Zemo, qui apparaît dans la série Falcon and the Winter Soldier comme un allié opportun dans leur bataille contre les Bannerless.

Les Sinister Six sont un autre des ennemis de Falcon, bien que beaucoup les identifient davantage avec Spider-Man en raison de la présence du vautour, du lézard, de l’électro, du docteur Octopuss, etc. Ils ont également un rôle de premier plan en tant que super-vilains de Sam Wilson, Mysterio lui-même ou Arnim Zola, le scientifique d’HYDRA que nous avons rencontré dans Captain America the First Avenger, également dans The Winter Soldier et même dans certains épisodes de What If…? dont vous disposez sur Disney+.

Enfin, il faut retenir deux noms que beaucoup d’entre vous connaissent très bien, comme Doctor Doom, le méchant principal de The Fantastic 4, ou Taskmaster (oui, le même que Black Widow), et que Thanos qui par le travail et la grâce du MCU est aujourd’hui l’un des plus connus pour une planète qui a retenu son souffle alors que dans Avengers Infinity War il a fait disparaître la moitié des êtres vivants de la galaxie d’un simple claquement de doigts.

Vos partenaires

Bien que nous ayons Falcon comme personnage taciturne, solitaire et avec la tête toujours sur le point de tomber du côté obscur, il a en fait eu le temps de profiter d’un couple bien connu de la plupart des fans du personnage. Ou ne le reconnaissez-vous pas ?

Exactement ! Il s’agit de María Hill, ancienne directrice du service de défense et de renseignement planétaire, plus connue sous son acronyme en anglais SHIELD Vous vous souvenez sûrement d’elle de ses apparitions aux côtés de Nick Fury, même si c’était en l’an 2000 lorsque le grand public l’a découverte grâce aux bandes dessinées Civil War et Secret Invasion.

Captain America revient

Bien que dans les comics l’histoire de Sam Wilson soit une accumulation d’allées et venues et d’arguments qui nous renseignent sur le lien qui unit Falcon à Captain America, la dernière chose à laquelle on peut s’accrocher a à voir avec la série dans laquelle il joue sur Disney + à côté du Soldat de l’Hiver. Dans celui-ci, loin de regarder comment l’héritage de Cap est piétiné par John Walker (le futur agent américain), il décidera d’adopter le rôle que pratiquement tout le monde lui demande de jouer.

Et ce n’est autre que devenir le nouveau Captain America après les événements d’Avengers Endgame où le vieux Steve Rogers passe le relais à qui il croit être son plus fidèle écuyer. Nous verrons l’importance qu’elle prend dans la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel et comment vont évoluer les menaces qui, pour l’instant, ne semblent pas aussi claires que dans les étapes précédentes où Thanos est déjà apparu depuis le début. Certes, avec Doctor Strange dans le multivers de la folie, nous commencerons à en savoir plus sur cet arc d’intrigue que Disney nous prépare dans les années à venir.