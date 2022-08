Même les créateurs de Severance ne comprennent pas son succès. Vous ne l’avez pas encore vu ?

Quand Apple a lancé sa propre plateforme de contenu audiovisuel, beaucoup pensaient qu’elle échouerait. Le marché comptait déjà des géants comme Netflix ou HBO. Les lignes rouges présentées par la proposition de Tim Cook nous invitaient à penser qu’Apple TV+ n’irait pas très loin. Cependant, ceux de Cupertino nous ont surpris. Le catalogue de cette plateforme n’a fait que s’étoffer avec un contenu totalement original. L’une des séries les plus réussies de ce service est Severance, bien que ses producteurs ne comprennent pas parfaitement les données d’audience qu’Apple leur a fournies.

La séparation est la série de Schrödinger

Plus tôt cette année, Apple TV+ a présenté Severance, une série de science-fiction psychologique qui a réussi à accrocher de nombreuses personnes. Ses épisodes racontent l’histoire d’employés d’une entreprise qui subissent une opération chirurgicale pour séparer complètement leur vie professionnelle de leur vie personnelle. Au premier abord, l’idée semble pleine d’avantages. Aucun appel en dehors des heures d’ouverture ou des jours fériés interrompu par un client. Cependant, l’intrigue de Severance devient de plus en plus sombre au fil des chapitres. A tel point qu’Apple a rapidement renouvelé la série pour une deuxième saison, que l’on pourra sûrement voir l’année prochaine.

Il y a quelques jours, Ben Stiller parlait de cette série dont il est producteur. Dans une interview accordée à Decider, l’acteur et cinéaste a avoué ne pas avoir la moindre idée des données d’audience de la série. Apparemment, sur d’autres plateformes de streaming, l’équipe derrière les productions dispose généralement de toutes les données générées autour du produit. Cependant, Stiller dit qu’Apple ne fonctionne pas comme ça.

Ils ne vous disent pas les chiffres. C’est tres etrange. Vous avez donc ces graphiques et tableaux qui ont comme des pics et des vallées. Mais vous ne savez pas quelle est la ligne de base. Je suppose que cela pourrait être basé sur 100 personnes ou 200 millions de personnes. Nous ne le savons pas.

Cependant, la série semble avoir très bien fonctionné

Nous savons que Severance a aimé le public pour plusieurs raisons. La première est que la série a fait pas mal sensation sur les réseaux sociaux durant les premiers jours après son lancement. En revanche, il est logique de penser que la série a fonctionné, puisqu’Apple l’a déjà renouvelée pour une nouvelle saison. Cependant, personne ne connaît les véritables données d’audience de cette production. On savait qu’Apple ne fournissait pas de chiffres ni aux consommateurs ni à la presse. Cependant, ce qui est étrange, c’est qu’ils n’informent pas non plus les producteurs.

Selon Ben Stiller, au-delà de ces données impossibles à déchiffrer, le seul indice qu’ils avaient sur la série provenait des propres dirigeants d’Apple, de la conversation de couloir typique dans laquelle ils lui avaient dit que tout allait bien. L’acteur a même été surpris en arrivant au Comic-Con de San Diego, car c’était la première fois qu’il appréciait qu’il y ait vraiment de vraies personnes qui regardent sa série.