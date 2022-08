L’indicateur de pourcentage de batterie revient aux iPhones à encoche dans la dernière version bêta d’iOS 16

La vue d’ensemble : les débuts d’Apple avec l’encoche sur l’iPhone X de 2017 ont considérablement réduit l’espace à l’écran pour les éléments de la barre d’état. L’une des informations les plus utiles disponibles en un coup d’œil était l’indicateur de pourcentage de batterie qu’Apple devait cacher derrière un balayage vers le bas pour le centre de contrôle. Maintenant, la fonctionnalité est de retour dans la dernière version de développement d’iOS 16, mais avec une implémentation légèrement modifiée.

Apple a ramené l’indicateur de niveau de batterie dans la barre d’état des iPhones à encoche dans le cadre d’iOS 16 beta 5. Comme sur les modèles plus anciens comme l’iPhone 7 et 8, la fonction de retour apparaît sous la forme d’une bascule sous Paramètres> Batterie. Fait intéressant, l’option n’est pas disponible sur tous les modèles à encoche, les bêta-testeurs signalant son absence sur l’iPhone XR, l’iPhone 11 et l’iPhone 12/13 mini.

Apple a également modifié la façon dont il affiche l’indicateur de pourcentage de batterie sur les modèles compatibles. Sur les iPhones plus anciens et sans encoche, le pourcentage de batterie apparaissait sous la forme d’un nombre avec le symbole de pourcentage à côté de l’icône de la batterie qui s’épuisait ou se remplissait en fonction du niveau actuel de la batterie.

Pour ceux qui ont des iPhones plus récents (et l’anxiété de la batterie), la dernière implémentation d’Apple ne voit que le chiffre affiché à l’intérieur d’une icône de batterie toujours remplie. Ce dernier ne s’épuise (et devient rouge) que lorsque le niveau de la batterie atteint 20%, car c’est noté par un développeur iOS.

Omg.. nouvel indicateur de batterie dans iOS 16 Beta 5 ! pic.twitter.com/1RBvkw3Fs8 — Brandon Butch (@BrandonButch) 8 août 2022

De plus, ce numéro change également de couleur avec le fond pour maintenir la lisibilité. Il devient blanc lorsque l’icône de la batterie est noire/verte et devient transparent/clair lorsque l’icône de la batterie devient blanche. L’exécution n’est pas toujours réussie, comme le décrit Victoria Song de The Verge dans son expérience.

L’absence de cette fonctionnalité sur la série iPhone mini est compréhensible, étant donné qu’une combinaison d’un écran plus petit avec l’encoche nuirait à la lisibilité. Cependant, l’iPhone XR et l’iPhone 11, malgré leurs encoches plus grandes, semblent toujours avoir suffisamment d’espace sur l’écran pour accueillir cette fonctionnalité. Le coupable de ces modèles est peut-être leur faible densité de pixels et leurs écrans LCD à faible contraste, ce qui aurait pu obliger Apple à ne rendre cette fonctionnalité disponible que sur les iPhones OLED haute résolution.

L’indicateur de pourcentage de batterie fait actuellement partie de la version bêta 5 d’iOS 16 réservée aux développeurs, avec une version bêta publique plus stable à suivre prochainement. La sortie officielle d’iOS 16 d’Apple est prévue pour cet automne et devrait apporter un mode d’affichage permanent exclusif à l’iPhone 14, ainsi que la possibilité de modifier ou d’annuler l’envoi de textes avec l’application Messages d’Apple, entre autres fonctionnalités.