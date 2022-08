Le PDG Jensen Huang parle d’augmentations au lieu de licenciements après que Nvidia a émis un avertissement sur les revenus

Dans le contexte : Nvidia a révélé hier que même la puissante équipe verte n’est pas à l’abri du climat économique actuel, contrairement à son rival AMD, qui a résisté à la tendance de l’industrie en réalisant un excellent trimestre. Des rapports financiers décevants amènent souvent les entreprises à entamer un processus de rationalisation (c’est-à-dire à licencier du personnel), mais le PDG Jensen Huang a assuré aux employés que cela ne se produirait pas, du moins pas à court terme. En fait, le personnel du géant de la technologie a reçu des augmentations pour aider à faire face à la hausse de l’inflation.

Dans ses résultats financiers préliminaires, Nvidia a révélé que le trimestre se terminant le 31 juillet avait largement manqué les attentes. Les prévisions précédentes évaluaient les revenus du deuxième trimestre de l’exercice 23 à 8,10 milliards de dollars, mais ils ont été révisés à la baisse de 21 % à 6,70 milliards de dollars, marquant une baisse de 19 % d’un trimestre à l’autre. Les revenus des jeux ont été particulièrement touchés, chutant de 33,33 % en glissement annuel, passant de 3,06 milliards de dollars à 2,04 milliards de dollars prévus.

L’avertissement préliminaire sur les bénéfices n’est pas une bonne nouvelle pour Nvidia ou ses employés. Le personnel est probablement préoccupé par le fait que son employeur fasse un Robin Hood ou Facebook et réduise les chiffres. Cependant, selon un rapport d’Insider, le PDG Huang a apaisé ces craintes dans un e-mail traitant des résultats du deuxième trimestre.

« Alors, qu’est-ce que cela indique pour nous ? Avons-nous un licenciement ? Non. Au lieu de cela, nous avons accordé des augmentations pour prendre soin de vos familles, car vous êtes tous confrontés à une inflation vertigineuse », a-t-il écrit.

On ne sait pas si Huang parle d’une nouvelle augmentation de salaire pour tout le personnel ou s’il fait référence à une précédente augmentation. C’est peut-être ce dernier, étant donné son utilisation du passé.

Huang a ajouté la mise en garde que de futurs licenciements étaient quelque chose qui ne pouvait pas être exclu. Le PDG a également parlé de rendre Nvidia encore « plus rapide, plus léger et agile ».

« Nous exercerons une collaboration extrême, une caractéristique de notre culture, en trouvant toutes les occasions d’exploiter et de réutiliser. Nous trouverons et éliminerons tout gaspillage de temps, de processus et de hardware », a-t-il écrit.

Ce n’est pas la première fois que Huang a déclaré qu’il y aurait des augmentations au lieu de licenciements à un moment où les gens s’attendaient à perdre leur emploi. Il a fait la même chose au plus fort de la crise du Covid-19 en 2020.

Nvidia a blâmé la baisse de la demande et un excès de stocks pour son mauvais trimestre. Ironiquement, cela vient après une longue période de demande massive et peu ou pas de disponibilité. La bonne nouvelle pour les joueurs, bien sûr, est que les prix des cartes continuent de baisser alors que Nvidia cherche à liquider ses stocks avant l’arrivée de la série RTX 4000.

La fortune de Nvidia contrastait avec celle d’AMD. Son rival rouge a vu ses revenus atteindre 6,6 milliards de dollars au dernier trimestre, en hausse de 70 % d’une année sur l’autre.