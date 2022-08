WhatsApp devient plus sûr avec ces nouvelles fonctionnalités dédiées à la confidentialité

« Aucun autre service de messagerie mondial de cette envergure n’offre ce niveau de sécurité pour les messages, les médias, les messages vocaux, les appels vidéo et les sauvegardes de chat de leurs utilisateurs », a déclaré Ami Vora, chef de produit chez WhatsApp.

Meta a déclaré que l’application de messagerie instantanée WhatsApp offrira aux utilisateurs trois nouvelles fonctionnalités dédiées à la protection de la vie privée pour assurer un meilleur contrôle des conversations privées. « Nouvelles fonctionnalités de confidentialité à venir sur WhatsApp : quittez les discussions de groupe sans avertir tout le monde, contrôlez qui peut voir quand vous êtes en ligne et empêchez les captures d’écran d’apparaître lorsqu’elles sont envoyées sous forme de messages », a déclaré Mark Zuckerberg dans un communiqué officiel. « Nous continuerons à créer de nouvelles façons de protéger vos messages et de les garder aussi privés et sécurisés que les conversations en face à face. »

Comme vous le savez, WhatsApp dispose d’un cryptage de bout en bout par défaut, de sorte que personne d’autre que le destinataire prévu ne peut entendre ou voir les messages. De plus, au fil des ans, l’application Meta a ajouté des couches supplémentaires de protection de la vie privée, notamment des messages contextuels autodestructeurs, des sauvegardes cryptées de bout en bout pour enregistrer l’historique des discussions, une vérification en deux étapes pour une sécurité accrue et la possibilité de bloquer et signaler les chats indésirables.

Qu’est-ce qui change avec l’arrivée de ces trois nouveautés ? Lorsque vous décidez de quitter un groupe, la notification n’atteindra que les administrateurs et non l’ensemble du chat. Vous pouvez également sélectionner qui peut voir votre statut en ligne et qui ne le peut pas. Enfin, bloquer les captures d’écran des messages affichés une fois permet d’avoir un écran de protection supplémentaire. Cette dernière option est encore en phase de test et on ne sait pas quand elle sera mise à la disposition du public, même si Meta la prévoit dans peu de temps. Quant aux autres, leur lancement est prévu pour août 2022.

Ces innovations sont soutenues par une étude de confidentialité menée par WhatsApp. L’enquête a révélé que 72% des personnes apprécient de pouvoir parler honnêtement et sans filtre, mais plus de 47% se sentent à l’aise de le faire uniquement dans un espace privé et sécurisé. En revanche, 51% préfèrent rester cachés en ligne pour choisir à qui parler, tandis que 91% des personnes au courant des fonctionnalités de blocage pensent qu’elles sont importantes. « Aucun autre service de messagerie mondial de cette ampleur n’offre ce niveau de sécurité pour les messages, les médias, les messages vocaux, les appels vidéo et les sauvegardes de chat de leurs utilisateurs », a déclaré Ami Vora, chef de produit WhatsApp.