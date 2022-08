Qualcomm prolonge son partenariat sur les semi-conducteurs avec GlobalFoundries jusqu’en 2028

Pourquoi c’est important : Lundi, GlobalFoundries et Qualcomm ont signé un accord de revenus de plusieurs milliards de dollars qui fait plus que doubler leur partenariat à long terme existant dans le domaine des semi-conducteurs. L’annonce a été faite lors du Sommet des PDG d’une journée à Washington, co-organisé par Ford Motor Company, GlobalFoundries et Applied Materials.

L’accord indique que Qualcomm restera un client de GlobalFoundries jusqu’en 2028 au moins, et sécurise l’approvisionnement en plaquettes et les engagements grâce à l’expansion de la capacité de l’usine la plus avancée de GlobalFoundries à Malte, New York.

Qualcomm utilisera la plate-forme FinFET de GlobalFoundries pour construire des émetteurs-récepteurs 5G ainsi que des puces pour les applications automobiles, Wi-Fi et Internet des objets (IoT).

L’accord a été annoncé peu de temps après l’adoption de la CHIPS and Science Act, qui prévoit environ 52 milliards de dollars de subventions pour les fabricants de puces. La législation comprend également un crédit d’impôt à l’investissement pour les fabricants de puces d’une valeur d’environ 24 milliards de dollars.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que l’accord prouve que l’industrie des semi-conducteurs se développera aux États-Unis lorsque le pays deviendra compétitif avec l’Asie et l’Europe. « Avec de nouvelles incitations fédérales majeures pour la fabrication de micropuces aux États-Unis, j’attends avec impatience de nombreuses autres annonces comme celle-ci à venir », a ajouté Schumer.

GlobalFoundries était lié à une rumeur de rachat d’Intel à la même époque l’année dernière. Rien ne s’est jamais concrétisé, cependant, et la société a avancé avec des plans d’introduction en bourse. Le spin-off d’AMD est devenu public fin octobre et a actuellement une capitalisation boursière de 31,79 milliards de dollars. Le stock est en hausse de plus de 11% sur les nouvelles d’aujourd’hui au moment d’écrire ces lignes.

La pandémie de Covid-19 a déclenché une pénurie mondiale de semi-conducteurs, et maintenant les gouvernements locaux et les titans de la technologie font tout ce qui est en leur pouvoir pour aider à créer une chaîne d’approvisionnement plus résiliente. En plus de GlobalFoundries, des géants comme Samsung, TSMC et Intel injectent des milliards dans l’expansion de capacité pour répondre à la demande croissante de puces.

Bien que cela semble peu probable à ce stade, il existe une possibilité très réelle que tous ces investissements lourds conduisent à une saturation du marché où il y a trop de capacité et pas assez de demande. Cela, à son tour, pourrait entraîner des fermetures d’installations de fabrication, des pertes d’emplois et plus encore, mais n’allons pas trop loin devant nous.