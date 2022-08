Charger une voiture électrique en courant continu ou en courant alternatif

Lors de la charge de votre voiture électrique, la différence entre le courant continu et le courant alternatif détermine en grande partie la vitesse de charge. Nous avons résumé pour vous tout ce qui est important sur le sujet.

Quelle est la différence entre le courant continu et le courant alternatif dans une voiture électrique ?

Vous pouvez charger la voiture électrique plus rapidement avec du courant continu. Source : Adobe Stock

Vous pouvez recharger une voiture électrique en courant continu (DC) ou en courant alternatif (AC). La plus grande différence entre les deux types d’électricité pour vous en tant que propriétaire d’une voiture électrique est la vitesse. Vous pouvez obtenir du courant continu dans les stations de charge dites rapides, tandis que vous êtes généralement alimenté en courant alternatif dans les chargeurs lents. À quelle vitesse vous pouvez charger avec et de quoi cela dépend, nous expliquons plus loin dans l’article.

Pourquoi ma voiture se recharge-t-elle plus vite avec du courant continu ?

Les voitures électriques ont généralement une batterie qui fonctionne avec du courant continu.

Les voitures électriques à courant continu se chargent plus rapidement car les batteries de la voiture fournissent également du courant continu. Si vous chargez votre voiture électrique avec du courant alternatif, la voiture doit d’abord le convertir en courant continu à l’aide d’un chargeur de carte. Cela prendra plus de temps.

Vous pouvez obtenir du courant alternatif dans toutes les stations de charge lente, beaucoup proposent également les deux types, c’est-à-dire AC et DC. Dans ce cas, vous pouvez décider à la colonne. Si vous rechargez votre voiture à la maison à l’aide d’un boîtier mural ou d’une prise avec un câble Schuko, vous rechargez également en courant alternatif, c’est-à-dire plus lentement.

Comment puis-je voir si la borne de recharge charge en courant continu ou en courant alternatif ?

Le connecteur CCS (à l’avant de l’image) fournit du courant continu. Le connecteur de type 2 (à l’arrière-plan) fournit une alimentation CA. Source : Adobe Stock

Vous pouvez souvent voir où vous pouvez charger du courant continu, du courant alternatif ou même les deux dans l’application du fournisseur. De nombreuses applications de recharge électrique offrent également un aperçu des bornes de recharge de tous les fournisseurs. En règle générale, vous pouvez également voir ici de quel type de borne de recharge il s’agit.

Si vous pouvez recharger ici avec 50 kW ou plus, il s’agit généralement d’une borne de recharge rapide à courant continu. Parce que le courant alternatif ne peut être chargé qu’avec un maximum de 42 kW pour le moment.

En plus de la vitesse, le type de prise ou de connexion indique également le courant qui sort. En Europe, vous utilisez une prise CCS pour le courant continu rapide. Le CCS indique Combined Charging System et vous permet de recharger en courant continu.

Pour une charge lente ou CA, utilisez une prise de type 2. Si les deux types de prises sont disponibles à la borne de recharge, vous pouvez également utiliser les deux types d’électricité ici.

Il existe une autre option : CHAdeMO. Il s’agit d’un type de prise et de connecteur que vous trouverez principalement sur les anciennes voitures électriques japonaises. C’est ainsi que vous chargez du courant continu dans votre voiture. Cependant, ce type de connecteur est plutôt rare en Europe et va probablement disparaître lentement, car les nouveaux modèles dans ce pays reposent sur le Type 2 ou CCS.

Bien sûr, vous pouvez également voir sur la colonne elle-même si elle a un câble avec un connecteur CCS ou si vous pouvez connecter votre câble de type 2. Certaines colonnes ont également un câble de type 2 installé en permanence.

Ma voiture peut-elle se recharger en courant continu ?

Pour une connexion CCS sur la Dacia Spring, vous payez un supplément.

La plupart des voitures électriques peuvent se recharger en courant continu, c’est-à-dire utiliser des bornes de recharge rapide. Mais cela ne s’applique pas à tous les Stromer. Cela dépend des connexions existantes. Avec les voitures électriques urbaines, vous ne pouvez souvent obtenir la connexion CCS qu’en supplément, comme avec la Dacia Spring.

Lors de l’achat, vous devez vous assurer d’emporter avec vous la connexion CCS pour une charge rapide en courant continu, car vous en aurez besoin tôt ou tard. Si la voiture ne dispose que d’une connexion de type 2, seule une charge lente en courant alternatif est possible.

De quoi dépend la vitesse maximale ?

Si la voiture se charge lentement, vous pouvez par exemple faire du shopping. Source : Adobe Stock

La vitesse maximale à laquelle vous pouvez recharger votre voiture électrique dépend de deux facteurs : votre voiture et la borne de recharge. Les voitures elles-mêmes ont une limite de vitesse à laquelle elles peuvent charger. Ceci est différent pour le courant continu et le courant alternatif. L’Aiways U5, par exemple, charge en courant alternatif avec un maximum de 6,6 kW, alors qu’il gère 92 kW en courant continu.

Les bornes de recharge ont également une vitesse maximale. Les bornes de recharge rapide peuvent recharger jusqu’à 350 kW et plus. Avec un courant alternatif lent, la limite est de 43 kW.

Cependant, la voiture ne se recharge pas toujours à la vitesse de charge maximale possible, même si la borne de recharge le permet. Si la batterie est relativement vide, la voiture se charge plus rapidement. Plus la batterie est pleine, plus la vitesse est lente. C’est la règle d’or. La rapidité avec laquelle cela tombe varie d’un modèle à l’autre.

La charge rapide est-elle plus chère que la charge lente ?

La charge rapide est généralement un peu plus chère. Source : Adobe Stock

Oui, la charge rapide est généralement plus chère que la charge lente. Cependant, les prix dépendent toujours du fournisseur. Il se peut donc que vous puissiez obtenir du courant continu au même prix que du courant alternatif. Il est généralement moins cher de recharger à la maison en utilisant votre propre boîtier mural. Cela fonctionne mieux avec l’électricité hors pointe si votre contrat avec le fournisseur d’énergie le permet.