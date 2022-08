Meta s’inspire de Twitch pour Super, la nouvelle plateforme de streaming en direct

Super permet aux créateurs de monétiser leurs flux en direct comme Twitch. Les téléspectateurs peuvent ensuite payer pour des fonctionnalités supplémentaires, des abonnements à plusieurs niveaux et des dons à leur chaîne préférée.

À présent, la rivalité entre TikTok et Meta est connue. Cependant, il ne s’agit pas d’une concurrence exclusive : la société de Mark Zuckerberg, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, vise également Twitch. Selon un rapport de Business Insider, Meta a testé en silence Super, la plate-forme de diffusion en direct d’inspiration violette d’Amazon. Certains influenceurs contactés par Meta ont participé au test, qui ont fourni une présentation complète que l’entreprise a utilisée pour proposer le service Super aux créateurs. Pour l’instant, pas plus d’une centaine l’ont utilisé.

Basé sur le pitch d’introduction, Super permet aux créateurs de monétiser leurs flux en direct de la même manière que Twitch. Les téléspectateurs peuvent ensuite payer pour des fonctionnalités supplémentaires, des abonnements à plusieurs niveaux et des dons à leur chaîne préférée. Au moins pour l’instant, les créateurs parviennent à conserver 100% des gains. La présentation de Super mentionne également un modèle de parrainage par lequel les entreprises peuvent payer pour insérer des publicités dans les émissions en direct d’un créateur. Une source a confié à Business Insider que certains influenceurs étaient payés jusqu’à 3 000 dollars pour un test de 30 minutes. Un autre a fait référence à des « incitations payées supplémentaires basées sur les performances de la diffusion en direct ».

En ce qui concerne les possibilités incluses par Super, il existe des mises en page vidéo déjà incluses, ce qui indique qu’un créateur n’a pas besoin de compétences techniques, telles que la conception graphique, pour diffuser un flux en direct bien présenté. A cela s’ajoutent diverses fonctionnalités, comme des jeux-questionnaires et des modules gratuits, pour permettre à ceux qui sont en direct de réaliser diverses activités avec la communauté.

Super est un service totalement indépendant des autres réseaux sociaux Meta, tels que Facebook et Instagram. C’est ce qu’a déclaré un porte-parole de l’entreprise. Mashable a noté que le site Web de la plateforme – non accessible depuis l’Italie – comporte les mots « NPE Team di Meta » au bas de la page. L’acronyme NPE indique New Product Experimentation, l’équipe de développement de Meta spécialisée dans le lancement de nouvelles applications. En dehors de cela, il ne semble pas y avoir d’autres mentions de la société de Zuckerberg sur le site Web de Super.

Un autre élément qui marque l’indépendance de la plateforme de streaming vis-à-vis de Facebook et Instagram est le mode d’accès. Grâce aux portails américains susmentionnés, il est possible de savoir que la seule option actuellement disponible pour y accéder est via un compte Google. A cela s’ajoute étonnamment TikTok, principal concurrent de Meta mentionné dans la FAQ du site, qui explique comment diffuser simultanément un Super live sur TikTok Stream.

Ce n’est pas la première fois que Super est introduit. Pourtant, la plate-forme semble différente de ce qu’elle a été décrite par un précédent rapport Bloomberg datant de 2020. Initialement, le service aurait été inspiré par Cameo et permettrait de passer des appels FaceTime entre des célébrités et leur communauté. Il est maintenant clair que Twitch est devenu le modèle sur lequel façonner la nouvelle ressource de streaming en direct de Meta. Super reste actuellement dans une phase de test précoce. On ne sait pas encore quand il sera lancé au public, mais les créateurs américains peuvent déjà s’inscrire avec une adresse e-mail pour demander un accès anticipé.