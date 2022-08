Que signifient ces triangles rouges inversés sur Twitter ?

Dans cet univers chargé qu’est Twitter, parfois certains détails peuvent passer inaperçus par la nature très chaotique du réseau. Un très courant est l’utilisation d’emojis que de nombreuses personnalités, influenceurs et profils importants commencent à utiliser et qui se propagent rapidement parmi les utilisateurs.

Que indique le triangle rouge sur Twitter ?

Sur Twitter, les modes vont et viennent et il est très courant d’utiliser ce réseau social comme plateforme pour se positionner face à toute polémique qui surgit naturellement ou artificiellement : le dernier jugement d’un tribunal, la énième déclaration d’un Ministre, la voter dans l’une ou l’autre d’une loi ou de toute autre nouvelle qui provoque certains débats idéologiques. Et comme vous le savez peut-être aussi, beaucoup confondent engagement social, politique, économique, etc. en partageant une publication ou en disant à quel point le processus de déforestation en Amazonie les affecte. Le positionnement et l’engagement ne sont pas les mêmes : le premier est une sorte de posture esthétique tandis que le second consiste à se retrousser les manches, ramasser la pelle et se mettre au travail.

Mais que indique le triangle rouge ? Le fait est qu’à la mi-2019, de nombreux utilisateurs ont commencé à se positionner à l’aide d’un emoji particulier d’un triangle rouge inversé. Les premiers à l’afficher sur leurs profils ont été des politiciens espagnols de partis progressistes et, petit à petit, son utilisation s’est étendue à de plus en plus d’utilisateurs de, apparemment, d’autres spectres politiques. Mais… qu’est-ce que cela indique exactement ?

Eh bien, le fait est que la signification de ce triangle rouge inversé est une manière d’exprimer un rejet du fascisme. Aujourd’hui, son usage s’est standardisé et on le retrouve sous la forme d’un pin’s sur les vestes de nombreux dirigeants politiques européens progressistes qui le portent au quotidien, dans le monde réel, pas seulement sur Twitter.

Le sombre passé du triangle rouge inversé

Cependant, le triangle rouge n’est pas qu’un emoji. C’est un symbole qui a reçu un petit twist qui n’est pas exempt de quelques polémiques puisque son origine remonte à l’époque nazie. C’est-à-dire aux années 30 et 40 du siècle dernier lorsque le régime national-socialiste d’Adolf Hitler a persécuté et purgé des milliers d’opposants au nom d’un Reich destiné à durer mille ans. Il n’y a rien.

Tout comme les Juifs étaient marqués par les nazis d’une étoile de David jaune, on sait moins que les prisonniers politiques de l’époque en Allemagne recevaient aussi une identification spéciale qui était, comme vous pouvez le voir sur la photo que vous venez de au-dessus, un triangle rouge inversé Cela se voyait couramment dans les camps de concentration où étaient détenus ces prisonniers politiques et, bien qu’au début ils n’étaient que des membres des partis communistes de l’époque, au fil du temps, cela a également été utilisé avec tous les autres opposants au parti nazi : anarchistes, dirigeants syndicaux , des francs-maçons, des libéraux et même d’anciens camarades impliqués dans la montée du mouvement dirigé par Adolf Hitler.

Lorsque toute la barbarie a pris fin en mai 1945 et que la Seconde Guerre mondiale a pris fin, le triangle rouge inversé désormais utilisé sur Twitter est devenu un symbole. Celui-ci se souvient de tous les prisonniers qui ont perdu la vie pour avoir pensé différemment du régime dans lequel ils vivaient. Aujourd’hui, sa connotation va un peu plus loin et exprime une opposition à toute école de pensée pro-fasciste ou pro-nazie. Par conséquent, cela ne indique pas qu’une personne se positionne clairement comme étant de gauche, progressiste ou non de droite en portant ce logo triangle rouge sur son profil. Cela montre simplement leur rejet de ce genre d’idéologies.

Existe-t-il d’autres cas similaires ?

Un autre phénomène similaire sur Twitter est l’utilisation de l’emoji serpent. Il reprend une symbolique politique et renvoie à la défense du constitutionnalisme, du libéralisme classique et du libertarianisme. Plus précisément, cet emoji symbolise le serpent à sonnette qui figurait sur le drapeau de Gadsden arboré par les colons de la période précédant la guerre d’indépendance des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, vers 1775, et qui était accompagné de la devise « No [sic] marchez sur moi », ce qui se traduit à peu près par « Ne marchez pas sur moi ». Cela vous semble sûrement aussi familier à cause d’une chanson composée par Metallica en 1991 qui proclame cette même phrase.

Déjà dans le monde réel, le mot qui commence par ‘n’ avec lequel les descendants d’Afro-Américains aux États-Unis se réfèrent les uns aux autres a une origine très similaire. Le mot était utilisé de manière péjorative par les esclavagistes dans les champs de coton pour désigner leurs opprimés. Encore une fois, le sens a été inversé pour donner au symbole une plus grande force.

Ces symboles sont-ils utilisés correctement sur Twitter ?

Vous connaissez maintenant l’origine et la signification du fameux triangle rouge qui est devenu un jour viral sur Twitter et que de nombreuses personnes sont restées sans comprendre. Cependant, tous les utilisateurs n’utilisent pas correctement cet emoji. Il est facile de voir le triangle inversé (par ignorance ou rejet) aux utilisateurs qui l’utilisent sans vraiment connaître sa signification, aussi bien dans le cas de ce triangle rouge de Twitter et du serpent que nous avons indiqué plus haut ou du ‘n’ pour y faire référence à la communauté afro-américaine.

Dans tous les cas, à chaque fois que vous rencontrez un phénomène comme ce triangle rouge sur Twitter, nous vous recommandons de chercher sa signification en interrogeant la communauté sans crainte, sans crainte de ce qu’elle pourrait vous répondre (les drôles et les haters sont partout). Même s’il est vrai qu’une recherche rapide sur Google peut vous soulager momentanément jusqu’à ce que quelqu’un finisse de confirmer votre théorie.

Dans tous les cas, rappelez-vous que vous positionner est très bien pour croire que vous défendez quelque chose, mais ce n’est que lorsqu’il est accompagné d’un engagement clair que cela a du sens. Tout le reste est posture.