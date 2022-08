Microsoft Edge Beta lance des améliorations de sécurité

Comme vous le savez déjà, Microsoft Edge dispose de plusieurs canaux de développement allant de Canary à Beta. En eux, de nouvelles fonctionnalités sont testées qui, dans certains cas, atteignent les utilisateurs du canal stable. Il y a quelques jours, Microsoft a publié la version bêta 104.0.1293.44 d’Edge to Insiders. La mise à jour comprend l’ensemble habituel de corrections de bogues et d’améliorations des performances, et dispose également d’un nouveau paramètre de sécurité par défaut. Edge Beta aura désormais l’option activée « De base » par défaut sur bord://paramètres/confidentialité. Ce paramètre ajoute une couche de protection lors de la navigation sur des sites peu visités.

Edge sera désormais encore plus sûr

En plus d’être le nouveau paramètre par défaut, « De base » est le paramètre de sécurité recommandé pour Edge. Lorsqu’il est activé, la plupart des sites devraient fonctionner comme prévu. Les utilisateurs peuvent créer des exceptions s’ils ont des problèmes avec des sites spécifiques ou des doutes sur certains d’entre eux. Si les gens préfèrent avoir les fonctionnalités de sécurité supplémentaires lors de la navigation sur n’importe quel site, ils peuvent configurer le navigateur pour « Stricte. » Ce sont les nouveautés de la version 104.1293.44 de Microsoft Edge Dev que nous vous avions déjà présentées :

Améliorez votre sécurité sur le Web. Les améliorations de Améliorez votre sécurité sur le web à edge://settings/privacy inclut maintenant de base comme nouvelle option par défaut. Avec cette option, Microsoft Edge appliquera une protection de sécurité supplémentaire aux sites moins visités. Cela préserve l’expérience utilisateur pour les sites les plus populaires sur le Web.

Bien que le journal des modifications n’inclue qu’un seul changement, il est plus long que les deux précédentes mises à jour Edge Beta. La version 104.0.1293.41, livrée le 1er août 2022, et la version 104.0.1293.35, livrée le 25 juillet 2022, incluent uniquement des corrections de bogues et des améliorations de performances.