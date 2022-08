AirTag sans batterie ? Apprendre à changer sa batterie interne

Quels types de batteries sont compatibles avec les AirTags ?

Les AirTags utilisent une pile bouton. Plus précisément, ils utilisent le modèle CR2032, une norme dans les batteries au lithium. Cette batterie est l’une des plus utilisées dans les cartes mères d’ordinateurs, les horloges, les boutons sans fil pour les appareils domotiques comme ceux d’Ikea ​​et les capteurs de mouvement.

Ces batteries peuvent être achetées dans pratiquement n’importe quel store d’électronique, ou même à la caisse de n’importe quel supermarché. Comme d’habitude, si vous les achetez un par un, le prix sera sensiblement plus cher que d’acheter des packs de plusieurs unités.

Ce que vous devez garder à l’esprit avant d’acheter une batterie pour vos AirTags

Changer la batterie pour un AirTag peut sembler assez simple – nous vous l’expliquons ci-dessous -, mais nombreux sont les utilisateurs qui se plaignent en ligne en disant qu’ils ont fait l’opération et qu’ils n’ont pas réussi.

Les batteries sont généralement des produits présentant un certain danger. Ceux au lithium, par exemple, peuvent exploser si nous essayons de les ouvrir. Les alcalins d’une vie peuvent nous causer d’énormes brûlures avec leur acide. Et les boutons comme le CR2032 sont extrêmement dangereux s’ils tombent entre les mains de jeunes enfants, car ils peuvent les mettre dans leur bouche et s’étouffer avec. Pour cette raison, de nombreux fabricants recouvrent leurs batteries d’un produit très amer. Ils l’appellent « protection des enfants », et le but est que si un enfant met la batterie dans sa bouche, il la recrachera rapidement à cause du goût horrible.

Eh bien, de nombreux propriétaires d’AirTag ont suivi les étapes d’Apple pour remplacer la batterie de leurs localisateurs à la carte, pour constater qu’ils ne fonctionnaient toujours pas après avoir remplacé la pile bouton. Après de nombreux débats dans les forums, dans lesquels de nombreux utilisateurs avaient le même problème, plusieurs sont arrivés à la conclusion que ce bain de substance amère empêche l’AirTag de fonctionner correctement.

Depuis août 2021, le propre site officiel d’Apple met en garde contre ce phénomène :

« Les piles CR2032 avec un revêtement amer peuvent ne pas fonctionner dans les AirTags ou d’autres produits alimentés par batterie, selon l’alignement du revêtement par rapport aux contacts de la batterie. »

Bien qu’Apple avertisse de ce fait, aucun type de liste de modèles de batteries compatibles n’a été officiellement publiée afin de ne nuire à aucun fabricant. Par conséquent, vous devrez vérifier sur l’emballage quelles batteries ne contiennent pas cette substance pour vous assurer qu’elles fonctionneront dans votre AirTag.

Etape par étape : Changez la batterie de vos AirTags

Étape précédente : vérifier la charge AirTag

Si vous ne savez pas si vous devez ou non changer la pile, la vérifier est très simple. Vous devez faire ce qui suit :

Ouvrez l’application « Rechercher » sur votre iPhone. Allez dans l’onglet ‘Objets’. Trouvez l’AirTag que vous souhaitez vérifier et appuyez dessus. Appuyez sur l’icône de la batterie qui apparaît sous le nom de l’AirTag. Étant une batterie, l’appareil ne nous dira pas de pourcentage. Si la tension est suffisante, la batterie sera entièrement affichée. Si, au contraire, la charge de la batterie est faible, un message apparaîtra vous avertissant que vous devez changer la batterie de l’appareil.

Remplacer la pile bouton AirTag

Une fois que vous avez votre nouvelle batterie, effectuez la procédure suivante :

Placez l’AirTag sur une table, côté acier vers le haut. Appuyez sur les deux côtés du logo pomme Apple. Tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le couvercle soit en butée. Si la surface glisse, vous pouvez essayer de porter des gants. Retirez soigneusement le couvercle métallique. Insérez la nouvelle pile bouton au lithium (norme CR2032 de 3 volts). Le côté positif doit être orienté vers le haut. Vous entendrez un « clic » lorsque vous le placerez correctement. Remettez le couvercle en métal. Pour ce faire, vous devez vous assurer que les trois onglets sont alignés avec les trois fentes de l’AirTag lui-même. Tournez maintenant le couvercle dans le sens des aiguilles d’une montre.

Une fois cela fait, reprenez le processus de vérification de l’état de la batterie AirTag à l’aide de votre iPhone.

Avant de terminer, n’oubliez pas de retirer la batterie usée du milieu, ainsi que le reste des batteries au cas où vous auriez décidé de les acheter en pack. N’oubliez pas que ces piles n’ont pas de revêtement amer, c’est donc un danger supplémentaire si vous avez de jeunes enfants à la maison.

Comme vous avez pu le constater, le remplacement de la batterie de vos AirTags n’est pas un mystère, mais il faut tenir compte du petit détail du revêtement, qui peut faire que, dans un premier temps, l’appareil ne fonctionne pas.