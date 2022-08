Une équipe de fans de « GoldenEye 007 » a un mod de campagne complet inspiré de « L’espion qui m’aimait »

Quelque chose à attendre: Il semble que certains moddeurs créent un jeu James Bond complet basé sur The Spy Who Loved Me en utilisant le classique N64 GoldenEye 077 comme moteur de jeu. YouTuber Graslu00 a publié un aperçu présentant certains des niveaux, et bien que difficile, cela ressemble à un effort décent. Avec un peu plus de finition, cela pourrait être aussi amusant que le jeu qui lui sert de base.

Le mod Spy Who Loved Me est jouable via un émulateur N64, mais les développeurs affirment que si vous avez une Nintendo 64 fonctionnelle et les moyens de flasher une cartouche ROM, elle devrait fonctionner nativement sur la console en 4K à 60fps. Le mod complet comprendra l’intrigue et les paramètres du film.

« Le projet a été réalisé avec une mentalité axée sur la console et a été minutieusement testé pour fonctionner sur du hardware N64 », indique la description du mod. « Un Expansion Pak est cependant nécessaire. Le jeu peut également être joué via l’émulation via 1964. Bien qu’il puisse être joué sur Project 64, les meilleures performances seront sur 1964. «

Les cinématiques présenteront également la ressemblance de Roger Moore et plusieurs autres stars de 007. Barbara « Agent XXX » Bach n’a jamais semblé aussi pointue. Et bien sûr, le méchant de Curd Jürgens, Karl Stromberg, est aussi beau que possible sur le hardware des années 1990. L’équipe travaille également sur un mode écran partagé à quatre joueurs.

Il y a onze chapitres jouables dans la première version (voir la vidéo d’en-tête), mais le projet est toujours en cours et n’est pas accessible au public. Cependant, il existe une démo à trois niveaux publiée sur N64 Vault. Les trois niveaux de la démo sont la scène d’ouverture dans les Alpes, puis en Égypte, puis un combat de boss avec l’homme de main de Karl Stromberg, Sandor, qui ressemble étrangement à Donald Trump.

Il n’y a pas de mot ou de délai pour savoir quand l’équipe terminera le projet. Au moins 18 développeurs travaillent sur le projet à temps partiel. Ils ont 11 niveaux non polis après 18 mois, et selon le menu de sélection de niveau, il y a au moins 20 niveaux dans la campagne au total. Donc, au moins un an et demi de plus sur le plancher de développement est probablement nécessaire pour terminer. Bien sûr, c’est si ça dure aussi longtemps.

Nous avons vu le propriétaire MGM et ses avocats mettre fin à des projets réalisés par des fans comme celui-ci dans le passé. Nintendo est également très protecteur de sa propriété GoldenEye 007, il y a donc de bonnes chances que tout soit fermé maintenant que le chat proverbial est sorti du sac.