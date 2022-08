La version gratuite de ProtonVPN est une bonne option pour une protection occasionnelle

VPN gratuit pour protéger votre vie privée. Nous pensons que la confidentialité en ligne est un droit humain fondamental. Offrir un accès gratuit fait partie de notre mission. Le forfait gratuit Proton VPN est illimité et conçu pour la sécurité. Pas de pièges, pas de gadgets. Juste la confidentialité et la liberté en ligne pour ceux qui en ont besoin.

Notre mission est de fournir un accès Internet privé et sécurisé à tous. ProtonVPN est utilisé par des militants et des journalistes du monde entier. Notre plan gratuit est le seul qui :

N’a pas de données ou de limites de vitesse

N’a pas de publicités

N’enregistre pas votre activité en ligne

Est protégé par les lois suisses sur la protection de la vie privée

Sécurité

Notre VPN sécurisé envoie votre trafic Internet via un tunnel VPN crypté, de sorte que vos mots de passe et vos données confidentielles restent en sécurité, même sur des connexions Internet publiques ou non fiables.

applications

Que vous utilisiez un PC, une tablette, un téléphone ou quoi que ce soit entre les deux, Proton VPN vous offre des applications VPN gratuites pour tous les principaux systèmes d’exploitation.

Les serveurs

Proton VPN offre un accès gratuit aux serveurs VPN aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Japon. Le plan gratuit Proton VPN a une politique stricte de non-journalisation soutenue par les lois suisses sur la confidentialité des données.

De plus, Proton VPN n’applique aucune limite de bande passante, de durée ou de vitesse aux utilisateurs gratuits.

Intimité

Gardez votre historique de navigation privé. En tant que fournisseur de VPN suisse, nous n’enregistrons pas l’activité des utilisateurs et ne partageons pas de données avec des tiers. Notre service VPN anonyme permet Internet sans surveillance.

Liberté

Nous avons créé ProtonVPN pour protéger les journalistes et les militants qui utilisent ProtonMail. ProtonVPN brise les barrières de la censure sur Internet, vous permettant d’accéder à n’importe quel site Web ou contenu.

Core sécurisé

Les services VPN réguliers peuvent être compromis si leurs serveurs sont sous surveillance. ProtonVPN empêche cela en faisant d’abord passer le trafic des utilisateurs par notre réseau Secure Core dans un pays respectueux de la vie privée comme la Suisse. Ainsi, même un serveur de point de terminaison VPN compromis ne révélera pas votre véritable adresse IP.

Secret de transmission parfait

ProtonVPN utilise exclusivement des chiffrements avec Perfect Forward Secrecy, ce qui indique que votre trafic chiffré ne peut pas être capturé et déchiffré ultérieurement, même si une clé de chiffrement est compromise à l’avenir.

Basé en Suisse

Notre siège social se trouve en Suisse, qui possède certaines des lois sur la protection de la vie privée les plus strictes au monde. La Suisse est également en dehors de la juridiction de l’UE et des États-Unis et n’est pas membre du réseau de surveillance des quatorze yeux.

Politique de non-journalisation

ProtonVPN est un service VPN sans journaux. Nous ne suivons ni n’enregistrons votre activité sur Internet et, par conséquent, nous ne pouvons pas divulguer ces informations à des tiers.

Tor sur VPN

ProtonVPN s’intègre également au réseau d’anonymat Tor. En un seul clic, vous pouvez acheminer tout votre trafic via le réseau Tor et accéder aux sites Onion.

ProtonVPN Plus

La mise à niveau vers un compte payant donne accès à des fonctionnalités avancées, mais nos principales fonctionnalités de confidentialité et d’anti-censure sont disponibles pour tous les utilisateurs :