Qu’est-il arrivé à Batgirl et pourquoi a-t-il été annulé ?

Dans le paysage hollywoodien actuel, c’est à l’ordre du jour pour une entreprise géante d’en annexer d’autres plus petites. Au cours des vingt dernières années, par exemple, Disney s’est consacré au rachat de certaines sociétés telles que Pixar, Marvel, Lucasfilm ou 20th Century Fox. Plus récemment, la société Discovery est devenue le nouveau trophée du conglomérat audiovisuel Warner Media et c’est que tout Nous conviendrons que, depuis cette absorption, l’entreprise a pris des décisions drastiques et erratiques.

Un investissement très coûteux

Selon plusieurs sources, les anciens propriétaires de Warner, AT&T, auraient laissé la société audiovisuelle dans un état inquiétant, avec des dettes partout et un gâchis de projets sans encadrement ni organisation. Ce serait la raison pour laquelle Discovery aurait choisi d’agir en la matière dans le but d’essayer de réduire la dette et de mettre de l’ordre au sein de ces projets de films Warner.

C’est là qu’intervient le film Batgirl. Ce film mettant en vedette Leslie Grace, Michael Keaton et Brendan Fraser avait une première prévue pour la fin de cette année 2022, ou le début de 2023, sur la plateforme HBO Max. Cependant, et dans un mouvement qui restera dans l’histoire récente du cinéma, Warner a décidé d’annuler complètement le film alors qu’il était déjà dans les dernières étapes de la post-production. Alors maintenant, nous pouvons dire au revoir à la voir.

Le fait est que lorsque les responsables de DC ont été interrogés sur l’annulation soudaine de ce long métrage, ils ont déclaré que le film ne répondait pas aux normes de qualité de la nouvelle administration, puisqu’ils voulaient parier sur les grands événements cinématographiques qui arrivent en salles. . ..et Batgirl ne correspondait tout simplement pas à ce plan.

De plus, son budget d’un peu plus de 70 millions de dollars n’a pas beaucoup aidé. Selon les mots d’un initié « le film était trop gros pour sortir sur HBO Max, mais trop petit pour le faire en salles ». De plus, dans sa quête de réduction de la dette de l’entreprise, Discovery a choisi de déduire les coûts du film pour recevoir une compensation en tant que film inédit. Cela a une implication claire : il ne pourra jamais quitter le tiroir où ils l’ont mis, puisqu’il n’existe pas et s’ils le font, ils pourraient encourir un crime fiscal. Allons-y!

La verra-t-on un jour ?

Tout ce qui précède a amené une bonne partie des fans qui attendaient Batgirl sur HBO Max à commencer à prier pour qu’une main innocente filtre un jour le film. Pas aujourd’hui ni demain, mais dans quelques années.

Cependant, Batgirl n’a pas été le seul projet affecté par les annulations de Discovery. Certaines chaînes comme CNN+ ont été définitivement fermées, ainsi que d’autres projets cinématographiques comme une suite au film de 2020 Scoob ! Ils ont également été soudainement annulés.

La nouvelle direction de Warner considère également que HBO Max, plus qu’une force, est un frein, et compte miser davantage sur l’expérience cinématographique. Cela indique-t-il que votre avenir n’est pas assuré ? Eh bien, le temps nous le dira, mais quand la rivière sonnera…

Bien que cette nouvelle ait mis les fans de DC en alerte, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, puisqu’il a été confirmé qu’à l’exception de Batgirl, tous les projets de bandes dessinées de HBO Max vont de l’avant, comme Blue Beetle ou la deuxième saison de Peacemaker. Heureusement!