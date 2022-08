Microsoft annonce qu’un niveau de partage pour 5 personnes et un widget Windows 11 arrivent sur Game Pass

Quelque chose à espérer : le service d’abonnement Xbox/PC Game Pass de Microsoft est déjà très populaire, mais cela ne indique pas que le géant de Redmond n’ajoute pas constamment de nouvelles fonctionnalités. Le dernier ajout devrait être le bienvenu pour les familles nombreuses : un nouveau plan qui permet aux abonnés d’ajouter quatre personnes supplémentaires à leur compte. Il teste également un widget dans le cadre de la version d’aperçu de Windows 11 Insider.

Microsoft écrit qu’il teste actuellement un aperçu du niveau de partage Game Pass en Colombie et en Irlande, qui n’est disponible que pour les Xbox Insiders. Un porte-parole a déclaré que chaque membre ajouté au plan « aurait son propre accès unique aux jeux, au contenu et aux avantages du Xbox Game Pass Ultimate », bien que certaines parties du package puissent changer en fonction des commentaires.

La nouvelle option sera plus chère que le niveau Game Pass Ultimate actuel de premier plan, qui est de 14,99 $ par mois. Microsoft n’a jamais dit exactement combien cela coûterait, mais écrit que les utilisateurs peuvent échanger un mois d’Ultimate pendant 18 jours du plan de partage, de sorte que le prix final pourrait être d’environ 25 $ à 30 $ par mois, ce qui est plutôt bien lorsque cinq personnes utilisent le même compte.

On ne sait pas quand Microsoft pourrait donner au plan familial Game Pass (ou quel que soit son nom) un déploiement mondial. La société a déclaré qu’elle aurait plus à partager plus tard cette année.

Dans des nouvelles connexes, Microsoft a révélé sur le blog officiel de Windows Insider qu’il testait un widget Game Pass pour Windows 11 parmi les initiés du canal de développement. Le widget affichera les derniers jeux ajoutés au service, les titres qui sortent bientôt et d’autres des catégories en surbrillance. En cliquant sur le widget, les utilisateurs accéderont directement à l’application Xbox, où ils pourront installer les jeux, consulter les test, etc.

Une fonctionnalité en cours d’élaboration pour le widget permettra aux utilisateurs de se connecter à leur profil Xbox et de revenir rapidement aux jeux récemment joués. Ils peuvent également voir des recommandations personnalisées de titres.

« L’aperçu du widget Game Pass est disponible dans le tableau des widgets aux côtés d’autres widgets qui vous rapprochent de la météo, des sports et d’autres contenus de qualité », écrit Microsoft.

Si vous souhaitez apprendre quelques trucs et astuces pour Game Pass et découvrir certains des meilleurs jeux du service, jetez un œil à notre fonctionnalité « 10 conseils pour démarrer ».